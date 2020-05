Nálunk Szabó, Balogh és Lele a legjobb

Meccsmentes időszakot élünk a sportban. Van idő nosztalgiázni, éppen ezért lapunk elkészítette a szegedi férfi kézilabda Top 25-ös ranglistáját. Nálunk Szabó „Sonka” László lett a legjobb, megelőzve Balogh Zsoltot és Lele Ambrust.

Olyan időszakot élünk, amikor egyre több helyen jelennek meg álomcsapatok egy sportág, vagy éppen egy adott klub legjobbjainak rangsorolásával. A Délmagyarország sportrovata is gondolt egy merészet ebben az irányban, és minden héten az általunk megválasztott toplistával jelentkezünk. A sportágak szegedi jelenléte nyilván nem egyforma, így lesz, ahol 25 – mint például ebben az első részben –, máskor pedig 10 vagy 15 egykori vagy jelenlegi klasszist sorakoztatunk fel. A lényeg főleg és inkább a névsoron van, és nem a helyezéseken, de mivel ranglistát állítunk fel, így muszáj volt valamilyen módon sorba rendezni a játékosokat.

Az első részben Csongrád megye legnépszerűbb klubjával, a MOL-PICK Szegeddel foglalkozunk. Az 1961-ben alapított egyesület rengeteg sikert ért el nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi porondon is. Az 50 éves születésnapon (2011-ben) a Délmagyarország 200 emberrel megszavaztatta az eltelt időszak legjobbját. Azóta eltelt lassan kilenc év, és most a rovat tagjai ültek le, és napokon keresztül készítették el a 25-ös toplistát. Ez a mi véleményünk, amelynek nem kell természetesen egyeznie máséval. Osztottunk, szoroztunk, figyeltünk arra, hogy csakis olyan játékos kerüljön be a legjobbak közé, aki legalább három idényt eltöltött a csapatnál. Mindenképpen játéknak szánjuk ezt a listát, szeretnénk megmutatni, hogy valójában micsoda játékosok szerepelnek, szerepeltek eddig a szegedi csapatban.

Klasszisokban nem volt és most sincs hiány. Nálunk a legjobbnak a 2018-ban elhunyt zseniális beállós, Szabó „Sonka” László bizonyult. Aki látta játszani, biztos, hogy osztja a véleményünket, hiszen zseniális dolgokra volt képes.

A dobogó második fokára Balogh Zsolt került. A jobbátlövő továbbra is a klub legeredményesebb BL-gólszerzője, meccseket döntött el, magyar bajnok és kupagyőztes, EHF-kupagyőztesként fejezte be szegedi pályafutását.

A bronzéremhez sem fért kétség, amely képzeletben az Európa egykori második legeredményesebb játékosának bizonyuló Lele Ambrus nyakába került. Az átlövő pazar góljai élményszámba mentek, sokan miatta lettek szerelmesek a játékba, és váltak kézilabda-szurkolóvá.

A negyedik helyen találjuk a jelenlegi keret csapatkapitányát, Jonas Källmant, az ötödik pedig a 2007-es bajnokcsapat kapitánya, Mezei Richárd lett. A Franciaországban edzősködő, de a szegedi időszakában remeklő Danijel Andjelkovics lett a hatodik, a május 2-án 60. születésnapját ünneplő zseniális jobbszélső Tenke Endre a hetedik, a jelen zseniális képességekkel rendelkező beállósa, Bánhidi Bence a nyolcadik. A kilencedik pozícióba jelöltük a már szintén az égiek szegedi kézilabdacsapatát erősítő Tóth Gézát, míg a 10. helyre a szintén magyar bajnok, kupagyőztes és EHF-kupagyőztes Ilyés Ferenc került.

Komoly kis névsor, hiszen a többi játékos is nem mindennapi sikereket ért el a szegedi kézilabdacsapattal, rengeteg örömet szerezve a szurkolóknak.

Jövő heti második részünkben a szegedi férfi tekecsapat top 10-es listájával jelentkezünk.

A lista

A Délmagyarország top 25-ös listája: 1. Szabó László, 2. Balogh Zsolt, 3. Lele Ambrus, 4. Jonas Källman, 5. Mezei Richárd, 6. Danijel Andjelkovics, 7. Tenke Endre, 8. Bánhidi Bence, 9. Tóth Géza, 10. Ilyés Ferenc, 11. Fekete Róbert, 12. Puljezevics Nenad, 13. Berta Róbert, 14. Zubai Szabolcs, 15. Bodó Richárd, 16. Luka Zvizej, 17. Vadkerti Attila, 18. Mikler Roland, 19. Krivokapics Milorad, 20. Fero Sulc, 21. Oláh Béla, 22. Laluska Balázs, 23. Dean Bombac, 24. Dobó Károly, 25. Vladan Matics.