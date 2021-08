Nemzetközi Szuper Ligában mérik össze tudásukat

Augusztus 28-án a Nemzetközi Szuper Liga utánpótlás-labdarúgótornát tartanak Mórahalmon, amelyen tiszteletét teszi a magyar labdarúgó-válogatott újdonsült szegedi pályaedzője, Laczkó Zsolt.

Ezt ne hagyja ki! Titkolózás jellemzi a baloldali előválasztást

Az U11-es és az U13-as korosztály számára rendeznek labdarúgótornát a mórahalmi Sportcentrumban szombaton. A nemzetközi viadal Kiss Balázs ötlete alapján a PizzaMonster, a Mórahalmi VSE, illetve a KB Individual Training – Egyéni Képzés és Tehetséggondozás Műhely hozzájárulásával valósul meg, a fiatalok pedig a magyar labdarúgó-válogatott frissen kinevezett pályaedzője, a szegedi Laczkó Zsolt előtt mérhetik össze tudásukat.

Számos csapat, magyarok és határon túliak is jelezték részvételi szándékukat, az indulók között szerepel többek között a SZEOL SC, a Szentesi Kinizsi SZITE, az UDSE, az AFK ADA, az Orosháza FC, a Kiskunhalasi Szilády FC, a Kiskundorozsmai ESK, az Algyő-Tápé Főnix, a Hódmezővásárhelyi FC, a Móravárosi-Kinizsi Sportkör, a Makó FC és a Mórahalmi VSE együttese is.

Az utánpótlástorna rangját tovább növeli, hogy az indulókon és a kilátogatókon kívül tiszteletét teszi az a Laczkó Zsolt is, aki az MLSZ tegnapi bejelentése alapján helyet kapott Marco Rossi stábjában, kinevezték a válogatott pályaedzőjének.

A fiataloknak rendezett esemény ötlete Kiss Balázs fejéből pattant ki korábban, aki miután megálmodta a rendszert, az év elején meg is valósított egy tornát. Ezen az egyéni képzéséhez tartozó tehetségeket osztottak két csoportra, és játszhattak az akkor meghívott csapatokkal. Tevékenységük minőségét jól jellemzi, hogy egykoron mindössze 5 növendékkel indultak, mára pedig a náluk pallérozódók száma a 120-at is eléri.

A torna fő célja, hogy az MLSZ által biztosított versenyzési lehetőségek mellett további szinteken, más csapatok ellen is felmérhessék a gyerekek tudásukat.

A mórhalmi rendezvény mögé csatlakozott az SZVSE-t támogató PizzaMonster is, amelynek nagy célja, hogy gasztronómiai tevékenységén túl a tehetséges fiatal sportolók patronálásában is jeleskedjen. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődő nézőt a mérkőzésekre.