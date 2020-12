Pályán az utánpótlás

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Jégkorong

U12-es bajnokság, Kék csoport, 11. forduló:

Goodwill Pharma Szegedi Vízmű U12–Ifj. Ocskay Gábor JA U12.

Goodwill Pharma Szegedi Vízmű U12: Somorjai A. – Gombás D., Mák M., Fábián H., Kovács M. D., Laczkó A. – Hemmert G., Kardos D., Börcsök D., Györe B. G., Ilisz E. T. – Kiss G. I., Kiss S., Börcsök K., Kecskés T. Á., Tisóczki L.

Edző: Maslac Michael.

U12-es bajnokság, Sárga csoport, 6. forduló: Goodwill Pharma Szegedi Vízmű U12–Lehel HC U12.

Goodwill Pharma Szegedi Vízmű U12: Miskár Sz. – Gidai B., Laczkó L., Bíró B., Maróti B. G., Rózsa A. – Fábián L., Méhes D. A., Berényi M., Koczka S., Farkas B. B. – Méhes A. A., Pósa T., Davletov B., Havass Zs., Makra Á. – Prislinger L. (kapus). Edző: Barcsik Gergely.

U14-es bajnokság, középszakasz, III. csoport, 4. forduló: MAC Budapest U14–Goodwill Pharma Szegedi Vízmű U14 2–1 (1–0, 0–1, 1–0).

Goodwill Pharma Szegedi Vízmű U14: Hemmert J. (95%) – Szabó M., Borbély B. (1), Pallós Zs. 1, Szabó B., Fábián S. – Kékesi M., Rózsa M., Csizmadia R. Kókai M., Wehli M. – Veress B. (kapus), Fábián H., Kiss S. Edző: Balázs Csongor.

U16-os bajnokság, IV. csoport, 4. forduló: Goodwill Pharma Szegedi Vízmű U16–Dunaújvárosi Acélbikák U16 10–3 (1–1, 6–0, 3–2).

Goodwill Pharma Szegedi Vízmű U16: Veress B. (82%) – Kávássy M. G., Rózsa M., Vörös H. Zs. 4, Csizmadia R., Pallós Zs. (2) – Dobó Á. 3, Gyenge I. 1 (1), Csányi B. 1, Osznovics L. 1, Szőke G. – Varga Zs., Kékesi M., Kocsis G. K. (2), Nagy P. T., Vastag I. Edző: Balázs Csongor.

Kosárlabda

Fiú U20-as NB I/B, Zöld csoport, 12. forduló: Vásárhelyi Kosársuli U20–Békés U20 102–56 (17–20, 24–12, 16–15, 45–9).

Leány serdülő bajnokság. Felsőház, Keleti csoport: Csata DSE–Szegedi KE/A 79–13 (27–4, 16–4, 19–5, 17–0), Kecskeméti KE/A–Szegedi KE/A 64–38 (23–2, 7–16, 15–8, 19–12).

Leány serdülő bajnokság, délkeleti régió, A csoport: Szeged KE/B–Szolnoki Sportcentrum/B 65–45 (19–11, 14/14,10–14, 22–6). Szegedi KE/B: Novák Sára 19, Szabó Lili 14, Mészáros Vivien 10, Bogyó Natália 6, Jenei Virág 6, Kiss Enikő 4, Kovács Eszter 4, Pásztor Kincső 2, Kisapáti Sára -, Laczi Nóra -. Szeged KE/B–Pityke KSE 64–47 (24–14, 8–13, 17–8, 15–12). Szegedi KE/B: Novák Sára 29, Mészáros Vivien 20, Szabó Lili 6, Jenei Virág 6, Kiss Enikő 6, Kisapáti Sára 2, Bogyó Natália 2, Kovács Eszter -, Pásztor Kincső -, Laczi Nóra -.

Kónya Zoltán: 2 mérkőzés, 2 győzelem. Szép ajándék a karácsonyfa alá! Kellemes ünnepeket és boldog új évet kíván a csapat!

Fiú junior bajnokság, alapszakasz, főtábla II., D csoport, 10. forduló: Kaszások Akadémia–Vásárhelyi Kosársuli 75–77 (20–19, 20–19, 19–18, 16–21), 11. forduló: Vásárhelyi Kosársuli–NKA Pécs/B 76–63 (26–10, 14–22, 20–9, 16–22).

Fiú kadett bajnokság, alapszakasz, főtábla II., D csoport, 10. forduló: Zalakerámia ZTE KK/A–Vásárhelyi Kosársuli/A 102–39 (25–14, 17–7, 33–6, 27–12).

Leány kiemelt U16-os bajnokság: Szeged KE/A–DVTK Akadémia/A 51–78 (14–19, 14–24, 10–20, 13–15). Szegedi KE/A: Drahos L. 8, Szabó Sz. 2, VECSERNYÉS A. 2, Vér A. 2, VELKEY Z. 13, Gábor V. 4, Felföldi L. 5, BALATONI Z. 11, Klein K. 2.

Kovács Andrea: Magunknak köszönhetően adventi aranyvasárnapból egy nagyon szomorú fekete vasárnapot csináltunk. Gratulálok ellenfelünknek!

Kenguru kupa, 3. forduló: Vásárhelyi Kishódok (fiú)–Szeged KE Vadmacskák 104–8. Szegedi KE Vadmacskák: Császár Noémi 2, Sándor Zsófi 2, Papp Léda 1, Báló Dorina 1, Farkas Luca 1, Bednár Nóra 1, Tímár Laura, Rátfai Réka, Barna Níla. Szeged KE Vadmacskák–Szentesi KK (vegyes) 11–53. Szegedi KE Vadmacskák: Bednár Nóra 4, Barna Níla 3, Rátfai Réka 2, Farkas Luca 1, Sándor Zsófi 1, Császár Noémi, Papp Léda, Tímár Laura, Báló Dorina.

Kónyáné Kapitány Gabriella és Láng Anikó: Sajnos még mindig számunkra túl nehéz ellenfeleket kaptunk. Az első mérkőzésünkön egy olyan vásárhelyi fiúcsapat ellen játszottunk, amely az egy korcsoporttal idősebbek között is erősnek számít. Másodszorra egy szentesi vegyes csapattal mérkőztünk meg, itt már láthattunk egészen jó megmozdulásokat is a lányoktól. Kár, hogy az elején nagyon megilletődöttek voltak. Ha hamarabb ébrednek, sokkal szebb is lehetett volna az eredmény. Dicséret illeti a gyerekeket, amiért ezeken a nehéz meccseken is kitartóan küzdöttek.

Tánc

XXXIX. Zuglói Táncfesztivál Országos Amatőr Online Táncverseny.

Az X-Treme Tánciskola eredményei: gyerek szóló kategória: 1. hely: Móni Zsófia; 2. hely: Segesváry Zoé Virág; 3. hely: Suhajda Zoltán Mihály. Gyerek duó kategória: 1. hely: Hári-Kovács Lilla és Volford Regina. Gyerek csoport kategória: 1. hely: X-Treme gyerek csoport (TLC Seven), a csoport tagjai: Hári-Kovács Lilla, Szabó Brigitta, Váradi Nina Amira, Volford Regina, Segesváry Zoé, Móni Zsófia, Nagyiván Szonja Róza Gyerek formáció kategória: megosztott 1. hely: X-Treme KIDS Formation és X-Treme Gyerek Basic Formáció. Junior szóló kategória: 1. hely: Tatár Boglárka. Junior duó kategória: 1. hely: Kurai Luca és Kaposi Eszter. Junior csoport kategória: 1. hely: X-Treme Junior Basic Group, a csoport tagjai: Tatár Boglárka, Hallai Leila, Papp Kata Réka, Tancsik Viktória, Daka Imola, Hirz Vanessza Ingrid, Deák Réka, Suhajda Zoltán Mihály, Szabó Árpád; 2. hely: X-Treme Crew Junior, a csoport tagjai: Purcsi Boglárka, Botár Fruzsina, Nagy Mónika Réka, Marancsik Lili Eszter, Kurai Luca, Tatár Boglárka.

Tékvandó

Adventi online poomsae- és gyorsrúgó­bajnokság. A hódmezővásárhelyi Máté Taekwondo & Hapkido SE sportolói összesen 4 arany-, 8 ezüst- és 3 bronzérmet gyűjtöttek.

Eredményeik, formagyakorlat, gyerekek, 7–11 éves B kategória: 2. Koncz Botond (iskolája: hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola), 3. Szolnoki Nolen (hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola), 2. Molnár Anna (hódmezővásárhelyi Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola). Kadettek, 12–14 éves A kategória: 3. Tomaskovity Zoé (hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium és Általános Iskola); B kategória: 1. Barna Márton (Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola), 2. Jovány Zsombor (hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola); 1. Molnár Lili (Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola). Juniorok, 15–17 éves A kategória: 2. Acsai Vivien (szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium). Felnőttek, 18–30 éves A kategória: 1. László Alexa (Budapesti Gazdasági Egyetem, Külkereskedelmi Kar), 2. Máté Mirabella (Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar).

Freestyle versenyszám, felnőttek, 18 éves kortól: 1. Máté M.

Gyorsrúgó versenyszám, gyerek II., 8–9 éves korosztály: 2. Koncz Botond (hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola), 2. Molnár A. Gyerek III., 10–11 éves korosztály: 2. Bánvölgyi Bendegúz (hódmezővásárhelyi Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola). Kadettek, 12–14 éves A kategória: 3. Molnár L.