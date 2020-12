Szélsőséges játék

Nem várt különbségű vereséget szenvedett (4–1) a Szeged-Csanád GA Békéscsabán a labdarúgó NB II. 20. fordulójában.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Az életéért küzdött a Békéscsaba, ez pontosan látszott a mérkőzésen. Hét meccs szerzett gól és győzelem nélkül – kit vernek meg, ha nem a Szegedet? Ráadásul az utolsó őszi bajnokin a Vasashoz látogat a csabai alakulat, azaz valahol érthető volt a maximális elszántság. És a Szeged-Csanád GA nem tudott ezzel mit kezdeni az egész meccs során.

– Amire készültünk az első félidőben, abból harminc percig semmit sem valósítottunk meg. Utána már felvettük a kesztyűt, de nagyon sok szabálytalanság volt az egész mérkőzésen, emiatt elég töredezett volt a játék – mondta a szegedi vezetőedző, Dobos Barnabás a meccs kapcsán. – A játékvezető talán határozottabban is vezethette volna a mérkőzést, meglehet, nem készült arra, milyen stílusú ez a délvidéki rangadó, és mit is jelent a két városnak, a szurkolóknak és a játékosoknak. Ezen a területen, a túlzott agresszivitásban, keménységben sajnos alulmaradtunk. A szünetben szerkezetet váltottunk, jól kezdtünk, egyenlítettünk, és működtek a dolgaink. A második büntető szerintem nem volt 11-es, a bíró azt mondta, a békéscsabai játékos vállán volt Simon Ádám keze, de a hazai háttal állt a kapunak, és a 16-oson kívülre tolódott a játék. Száz ilyen párharc van egy meccsen, amelyek közül sokat le sem fújnak… Persze mi is hibásak vagyunk, mert valahogy eljutott eddig a támadás, de ez a 11-es befolyásolta a mérkőzést. Ezek után próbáltunk egyenlíteni, kinyíltunk, és előjöttek a hiányosságaink. Sajnos a védekezésünk nem tudta megoldani ezt a feladatot. Ezen a területen erősítésre szorulunk, mert ha nyíltabban támadunk, sorban hibákat követünk el hátul. Nagyon szélsőségesek vagyunk, ha kibillentenek minket a saját játékunkból, bajba ke­­rülünk.

A bajnokság állása

1. DVSC 20 13 6 1 46 – 15 45

2. Budaörs 20 13 0 7 38 – 23 39

3. PMFC 20 11 6 3 28 – 11 39

4. Vasas 20 11 6 3 33 – 20 39

5. Gyirmót 20 11 2 7 24 – 18 35

6. Haladás 19 8 6 5 28 – 18 30

7. Győr 20 8 5 7 32 – 23 29

8. Soroksár 20 8 5 7 29 – 24 29

9. Szolnok 20 7 8 5 19 – 20 29

10. Nyíregyháza 20 8 4 8 19 – 20 28

11. Békéscsaba 20 7 6 7 23 – 27 27

12. Ajka 20 8 2 10 34 – 32 26

13. Szeged 20 7 3 10 19 – 32 24

14. Siófok 19 7 2 10 27 – 31 23

15. Kaposvár 20 5 7 8 21 – 30 22

16. Szentlőrinc 20 6 3 11 17 – 32 21

17. Dorog 20 5 5 10 18 – 32 20

18. Kazincbarcika 20 5 4 11 16 – 30 19

19. Csákvár 20 4 6 10 31 – 43 18

20. DEAC 20 4 0 16 16 – 37 12