Szerződést hosszabbított spanyol irányítójával a MOL-PICK Szeged

Dean Bombac után másik irányítója, a világ- és Európa-bajnok Joan Canellas is meghosszabbította szerződését a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatával. A spanyol játékos nyáron lejáró szerződését újabb egy évvel újították meg a felek.

A spanyol rendszer, ezáltal Juan Carlos Pastor vezetőedző játékfelfogásának két legfontosabb láncszeme az irányító és a beálló. Ehhez mérten vasárnap este először a szlovén játékmester, Dean Bombac szerződéshosszabbítását jelentette be a MOL-PICK Szeged, akivel 2024. június 30-ig szóló kontraktust kötött a klub. Csütörtök délelőtt hivatalossá vált, hogy az Európa-bajnokság óta mérkőzésről mérkőzésre bombaformában játszó Joan Canellas is marad Szegeden, ugyanis a 33 éves irányító nyáron lejáró szerződését egy évvel meghosszabbította a Tisza-parti együttes.

– A saját és a családom szemszögéből is a legjobb döntést hoztam meg – árulta el Canellas a klubhonlapnak. – A gyerekek boldogok, a bölcsőde kiváló és a feleségem is rengeteg barátra lelt a csapaton belül. Nagy szerepet játszott a döntésemben, hogy ő is maradni szeretett volna Szegeden. Mindenünk megvan, amire csak szükségünk lehet, szép helyen élünk. Teljes az életünk családként a városban. Örülök, hogy még legalább egy évig ez így is marad – mesélte boldogan.

Szombaton 20 órakor utolsó csoportmérkőzése vár a MOL-PICK Szegedre a Bajnokok Ligájában. A már biztosan csoportelső Barcelona otthonában, a Palau Blaugranában lépnek pályára Bodó Richárdék. Történelme során 200. Bajnokok Ligája-meccsét játssza a PICK a katalán városban, ahova közel háromszáz szurkoló kíséri el a csapatot. Amennyiben a szegediek pontot szereznek, míg a Paris Saint-Germain otthon vereséget szenved a PPD Zagrebtől, akkor a magyar csapat végez a csoport második helyén, míg pontazonosságnál a franciák.

– Mindössze talán nyolc csapat esélyes a BL négyes döntőjébe bejutni, köztük a MOL-PICK Szeged. Ez fontos volt a döntésemben, mint ahogyan az, hogy másfél éve itt vagyok, ismerem a stílusunkat, az edzőnket, a csapattársaimat és remek társaságot alkotunk – indokolta meg döntését Joan Canellas.