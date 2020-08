Új tulajdonosok a Makó FC-nél

Jó hangulatú ankétot és nyílt edzést tartott a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság hétvégi rajtjára készül Makó, amely egyértelműen a sorozat egyik legnagyobb esélyese.

Teljesítette az elvárhatót a Ma­­kó labdarúgócsapata, amely a magyar kupa Csongrád-Csanád megyei három selejtezőkörét sikerrel véve – mindhárom találkozóját idegenben vívta a csapat – felkerült az országos főtáblára.

Innentől kezdve pedig nincs más feladat, mint a bajnokságra koncentrálni, illetve a ké­­sőbbiekben a sorsolás függvényében tervezni a kupaszereplést.

Ennek szellemében szurkolói ankétot és nyílt edzést tartott a klub, amelynek vezetésé­ben és keretében is történtek változások.

– Makón komoly, régi hagyománya van a labdarúgásnak – nyilatkozta lapunknak Csernus Imre, a klub új ügyvezető igazgatója. – Általában családias körben történnek a dolgok a futballban, és ez mindenképpen jó. Ménesi Gábor idején volt az NB II.-ben harmadik is a csapat. Amikor jön a siker, többen vannak a szurkolók, és most azon vagyunk, hogy ismét visszatérjenek a nézők a lelátóra. Az új idényben Ménesi helyett Dancsi István és dr. Szabó Ádám lesz az M-Foci Kft. két új tulajdonosa, mindketten futballőrültek. Az ügyve­­zetői teendőket én látom el, az eddigi ügyvezető, Krucsó Ákos pedig technikai vezető és pályaedző lesz Siha Zsolt ve­­zetőedző mellett. Hogy mit vá­­rok az új idénytől? Egyértelműen bajnoki címet. Vannak erős csapatok, de középtávon szeretnénk egy stabil NB III.-as alakulatot, és tudjuk, hogy en­­nek kialakítása több idény, de most az első lépés a feljutás lenne.