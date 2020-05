Varga Tamás elégedett a Szeged SZTE idényével

A Szeged SZTE női vízilabdacsapata nem tehette fel a koronát egyre jobb OB I-es teljesítményére, de Varga Tamás vezetőedző szerint így is minden dicséret megilleti tanítványait.

A Szeged SZTE számára tiszta volt a kép az idény előtt: egy alaposan megváltozott, 7 új já­tékossal felálló kerettel akartak a női vízilabda OB I-ben minél több riválist megelőzni – egész pontosan a Tatabánya, a Honvéd, a III. kerületi TVE és a Hungerit-Szentesi VK négyesével harcoltak a minél jobb helyezésért. Sosem tudjuk meg, hogy a járvány miatt lefújt szezonban milyen pozíciót csíptek volna el a Tisza-partiak, de a forma alapján megyei párharc volt várható a 7. helyért.

– Éppen ezért voltunk na­gyon pechesek a járványhely­zet miatt, hiszen a Szentes el­­leni hazai rangadó előtt dön­­töttek a leállásról. Ismerem annyira a lányokat, hogy nyugodtan kijelentsem: kilencven százalékban biztos vagyok benne, hogy legyőztük volna megyei riválisunkat! – mondta magabiztosan Varga Tamás, a Szeged SZTE vezetőedzője.

A sok új játékos miatt az ősz a formálódásról szólt, akkor még si­­ma vereséget szenvedett a csapat a tehetségekkel és rutinos klasszisokkal is felálló III. Kerületi TVE-től, de az idei visszavágón már teljesen más volt a helyzet, remek meccsen harcolt ki döntetlent a Szeged.

– Ez is jól mutatja, hogy mi­­lyen fejlődésen mentünk keresztül. Abszolút elégedett vagyok az idénnyel, a játékosok nagyon odatették magukat a szezonban, a kemény munka édes gyümölcsébe idén bele is kóstoltunk. Furcsa helyzet konkrét eredmény és rájátszás nélkül dicsérni a tanítványokat, de a lányok minden elismerést megérdemelnek – fogalmazott a tréner, majd hozzátette: nemcsak a közvetlen riválisok ellen, a nagy csapatok ellen is voltak kiváló periódusaik, amelyekre lehet építeni.