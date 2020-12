Vas Luca lépésről lépésre halad a felnőttmezőnyben

Nagyszerűen sikerült a kaposvári felnőtt úszó országos bajnokság a Haász SZUE számára, a szegedi klub összesen 6 me­dállal zárta a versenyt, Vas Luca pedig mind egyéniben, mind váltóban érmeknek örülhetett.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Úszás, KaposvárA Szegedi Úszó Egylet tagjai noha előzetesen nem tudták, mire készülhetnek Kaposváron, végül egy csodás hangulatban eltelt és csodás eredményekkel zárt versenyt tudhatnak maguk mögött. Vas Luca mind 4×100, mind 4×200 méteren tagja volt a bajnok női gyorsváltó csapatának, illetve az egyéni sikerek sem maradtak el, hiszen mind a 400, mind a 800 méteres gyorsúszásban bronzérmet szerzett.

Rögtön az első napon úsztam a 800 méter gyorsot, ott a 9. idő volt az enyém, tehát gyakorlatilag egyedül úsztam. Nagy meglepetés volt a helyzet, de az még nagyobb, hogy ettől függetlenül javítottam a legjobb időmön, úgyhogy a versenyszámok közül most ez volt a kedvencem

– mesélte Vas Luca, majd hozzátette, szerencsésen jött ki a nem mindennapi szituációból.

– Nehéz ilyenkor, mert nem látod a többi versenyzőt, nem tudsz hozzájuk viszonyítani a medencében, de lehet, hogy most az kellett a sikerhez, hogy csak magamra és a saját úszásomra figyeljek.

A Haász SZUE tehetsége kiemelte, fontos helyet foglal el a szívében a 4×200 méteres gyors­váltó is, ebben a számban az elmúlt 5 évben mindig érmeket szerzett: 2016-ban és 2017-ben a kiskunhalasi csapattal volt bajnok, míg a szegedi klubbal 2018 és 2019 után idén is első lett.

A munka karácsonyig nem áll meg a szegediek számára, addig edzenek, míg a két ünnep között a pihenésé lesz a főszerep, ekkor kell minél több energiát gyűjteniük a jövő évi folytatásra.