Hiányzott az átütő erő a Makó játékából

Makó–Kecskemét 0–1 (0–1)

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 27. forduló. Makó, 200 néző. Vezette: Somogyi Sára – jól (Kulcsár, Farkas).

Makó: Füstös 0 – Tamaskó 6, Lászik 6 (Bány –, 87.), Magyar 6, Kóródi 6 – Busa 6, Babolek 6, Juhász 7, Tóth 6 (Podonyi –, 77.), Molnár 6 – Széll 6 (Lipták –, 87.). Edző: Kolozsvári János.

Kecskemét: Kunsági – Bagó, Vágó, Peres, Vladul (Balog, 93.) – Urbán, Takács (Zámbó, 85.), Markó, Terbe – Zámbori, Nánási. Edző: Szabó Tibor.

Gólszerző: Zámbori (10.).

Sárga lap: Tóth (36.), ill. Zámbori (19.), Bagó (61.).



Rémálomszerűen indult a meccs, hiszen a nem túl veszélyesen játszó vendégeknél egy jól eltalált beívelés után Zámbori remekül vette le a labdát, a 16-oson belülre vitte a játékszert, majd nagy erővel és hajszálpontosan lőtt, pont a kapufa mellett zúgott el a félmagasan szálló labda.



Ezután már nem is akadt dolga a hazai hálóőrnek, hiszen a Kecskemét kivárásra játszott, és nem is kellett kapkodnia, ugyanis a kapujától 20-25 méterre rendre elfogyott a tudomány a Makónál. A Makó jóval többet birtokolta a labdát, de nem tudott igazán veszélyes helyzetet kialakítani, mindkét félidőben egy-egy átlövéssel volt a legnagyobb sansza a gólszerzésre. A második félidőben a vendégek még gyorsították a játékot, de ez semmire sem volt elég a küzdeni tudásból jelesre vizsgázó hazaiak ellen.



A HFC-hez hasonlóan a Makó is 20 ponttal áll a kieső helyen, így már csak akkor maradhat bent, ha mindhárom hátralévő mérkőzésén nyer, és ha a Szekszárd nem szerez pontot. Vasárnap a két említett Csongrád megyei csapat egymás ellen vív rangadót Hódmezővásárhelyen.



Magyar György: – Mentünk előre, de hiányzott az átütő erő.