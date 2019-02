Hollandiából igazolták a jamaicai játékost: a Szent Mihály légiósának a világbajnokság a célja

Névjegy



Név: Marlo Sweatman

Születési idő: 1994. december 1.

Állampolgárság: jamaicai

Posztja: középpályás

Korábbi klubjai: LA Premier (USA), Töcksfors IF (Svédország), PEC Zwolle (Hollandia)

Válogatottság: 9 meccs/2 gól.

Kurriózum. Sweatman a Szent Mihály új játékosa. Fotó: Kuklis István

Célja, hogy ottlegyen a nyári, franciaországi világbajnokságon.Fotó: Kuklis István

– Három hete vagyok a klubnál, ahol nagyon kedvesen fogadtak, mindenki segítőkész. Sok segítséget kapok a kommunikációban és az edzéseken is, de ugyanezt tudom elmondani az edzői stábról is, akik igyekeznek minden problémámat megoldani. Csak Budapestről hallottam, na és persze a gulyásról. Mikor a reptérre megérkeztem, utána ettem is egyet Misivel, az edzőnkkel, nagyon ízlett!– Úgy gondoltam, ez a legjobb most számomra. Olyan csapatra volt szükségem, ahol biztosan játszok, hiszen az a célom, hogy ott legyek a nyári világbajnokságon. A Szent Mihály most segíthet nekem, hogy olyan játékossá váljak a tavasz folyamán, amilyenné szeretnék. Egy olyan labdarúgó akarok lenni az év végére, aki képes jól teljesíteni egy világbajnokságon is.– Nagyon büszkék vagyunk, hogy ilyen kicsi ország, mint Jamaica, ott lehet majd a világbajnokságon. Egy valóra vált álom, hogy kijutottunk Franciaországba, remélem, én is tagja leszek az utazó keretnek, ám ehhez szükségem van egy jó tavaszra, ami itt, a Szent Mihályban adott is lehet.– Amerikában nőttem fel, ott a legtöbb lány kosarazik vagy atletizál. Kiskoromban a kosár vagy a foci között kellett választanom, apukám levitt egy fociedzésre, ahol magával ragadott a játék. Szerintem semmi máshoz nem hasonlítható a foci, ezért is döntöttem mellette.– Remélem, csapatként, együtt küzdve előre tudunk lépni az idény második felében. Lépésről lépésre kell haladnunk, fontos lesz, hogy hogy kapjuk el majd a rajtot, de minden pici apróságra szükségünk lesz ahhoz, hogy elérjük a céljainkat, ebben szeretnék segíteni a csapatnak.