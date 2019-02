Légióst cserélt a Szedeák: a kanadai Green helyére a horvát Krapicot szerződtette a klub

Horvát játékossal erősített a Naturtex-SZTE-Szedeák férfi kosárlabdacsapata. A szegediek a szezon végéig szóló szerződést kötöttek a korábban Zalaegerszegen is játszó Ante Krapiccsal. A 203 cm magas, 4-es és 5-ös poszton is bevethető kosaras az előző idényben a horvát bajnokság pontlistáján a második helyen végzett, a KK Zagreb színeiben 19.6 pontot, 5.3 lepattanót és 2.2 gólpasszt átlagolt, a triplákat 43 százalékkal értékesítette.Krapic ebben az idényben a horvát bajnokság 6.helyén álló zágrábi Hermes Analitica csapatában szerepelt, 13 mérkőzésen 31 perc alatt 16.1 pontot és 7.2 lepattanót átlagolt, a triplákat 39 százalékkal dobta.Ante Krapic szerződtetése egyben azt is jelenti, hogy a kanadai Tyrell Green távozik a Szedeák csapatából.- A sérülések miatt korábban nem tudtam megmutatni a magyar bajnokságban, hogy mire is vagyok képes. Az előző két szezonom jól sikerült Horvátországban, most pedig kaptam egy újabb lehetőséget arra, hogy bizonyítsak. Marko Boltics és Andjelko Mandics ellen is játszottam a román bajnokságban korábban. Amikor a ZTE-be kerültem, akkor is az Alba ellen játszottuk az első meccsünket, akkor hosszabbítás után sikerült nyernünk - fogalmazott a Naturtex új légiósa.