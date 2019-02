Lengyel Dominika és Nagy Márton a 10 legeredményesebb pólós között van a bajnokságban

A Szeged SZTE női vízilabdacsapatánál az elmúlt két évben rengeteg változás történt, hiszen a Dalmády testvérek lezárták pályafutásukat, Bujka Barbara a Ferencvároshoz igazolt, Lengyel Dorottya már csak gyógytornászként segíti a klubot, a keret pedig komoly fiatalításon esett át. A 24 éves Lengyel Dominika így már a legidősebbek közé tartozik, és jóval többet kell lövésre vállalkoznia. Tavaly már a teljes szezont tekintve is bekerült az OB I tíz legjobb góllövője közé, és az akkori hetedik helyezés megismétlésére idén is van esélye: jelenleg 24 találattal a nyolcadik helyen áll.– Érzem a nagyobb felelősséget, és a több vízben töltött időt is, hiszen gyakorlatilag csere nélkül játszom végig a bajnokikat – kezdte a beszélgetést Lengyel Dominika. – Ebben a szezonban már akkor sem bizonytalanodhatok el, ha zsinórban négy-öt lövést is kihagyok. Ilyenkor újra és újra meg kell próbálnom, hiszen nem sokan maradtunk, akik átlövésekkel hatékonyak. Most már olyan helyzetekből is vállalkoznom kell, amelyekből korábban nem lőttem volna. Szerencsére megbirkóztam ezzel a feladattal, a szezon eleje különösen jól sikerült a gólszerzés szempontjából. Az elmúlt fordulókban hullámvölgybe kerültem, de szerencsére a többiek kisegítettek – fogalmazott a játékos, akinek klubtársa, Tóth Petra szintén jó formában játszik, 20 góljával ő a második legeredményesebb szegedi.A férfiaknál még elő- kelőbb helyezést foglal el Nagy Márton, a Metalcom Szentes játékosa 22 találattal negyedik az OB I-es góllövőlistán. Ami ennél is nagyobb szó: az akciógólok tekintetében jelenleg a liga legjobbjának számít.– Ebben a szezonban a hatékonyságom javult, negyven százalék feletti arányban váltom gólra a lövéseimet – emelte ki Nagy Márton, aki a Honvéd elleni bravúros győzelem során négy találatot is jegyzett. – Az edzéseken még inkább figyelek arra, hogy minden lövés kapura menjen, és a lövőtechnikámra is jobban ügyeltem az elmúlt időszakban, ami koncentráltabbá is tesz. Persze meg kell jegyeznem azt is, hogy még több időt töltök a vízben, meccsenként legalább három negyednyi időt – magyarázta fejlődésének okait a 26 esztendős pólós, aki az előző idényben 9. helyen végzett az OB I-es góllövőlistán.A női vízilabda OB I-ben mindkét Csongrád megyei csapat pénteken játssza le mérkőzését a 14. fordulóból. Mindkét előrehozott találkozót idegenben vívják az együttesek, hiszen a Szeged SZTE 13 órától lesz a Dunaújváros vendége, míg a Hungerit-Szentesi VK 20 órától a BVSC otthonában szerepel. A cél csak a tisztes helytállás lehet, hiszen ezekben a párosításokban az alapszakasz tizenkét gólos szegedi és tízgólos szentesi vereséget hozott.