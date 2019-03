Meccslázban égnek a kékek: Vasárnap 13.45-kor MOL-PICK Szeged-Telekom Veszprém

Lesz-e szegedi tánc vasárnap? Csapó Attila vezérszurkoló és Stefán Sigurmannsson szeretne győzelmet ünnepelni. Hudi Dániel karikatúrája

Várakozás



Juan Carlos PASTOR, a MOL-PICK Szeged vezetőedzője

– Egy rangadó mindig más, most mi képet kaphatunk arról, hogy hol tartunk, így számunkra fontos a győzelem megszerzése. Jól jön, hogy csak egy meccsre kell koncentrálnunk, így készülhetünk, volt időnk a frissítésre is, mert a húzós február mentálisan sokat kivett a fiúkból. Nagy szükségünk lesz a szurkolóinkra, akik mindig hatalmas erőt adnak nekünk, ők fontos részei a klubunknak, velük érhetünk el sikereket.



Mirko ALILOVIC, a MOL-PICK Szeged kapusa

– Minden nagy meccset imádok, így azt is várom, hogy telt ház előtt kifussunk a pályára azokkal a srácokkal szemben, akikkel hét évig együtt játszottam. Rengeteg barátom van az elmúlt esztendőkből. Ez a legnagyobb magyar rangadó, de az elmúlt években a világ egyik legnagyobb rangadójává nőtte ki magát a Szeged–Veszprém találkozó. Itthon nem veszíthetünk ellenük, felelősséggel tartozunk a szurkolóinknak, hogy Szegeden tartsuk a két pontot.

Ez a csúcs! A Szeged–Veszprém férfi kézilabda-rangadó a világ egyik legnagyobb párharca. Két klasszis csapat feszül ismét egymásnak, telt ház lesz vasárnap délután, népes vendégszurkoló-tábor érkezik a meccsre, de a szegedi B középben sem lehet majd egy gombostűt sem leejteni.– Meccslázban égünk – kezdte a beszélgetést Csapó Attila vezérszurkoló –, azt várom, hogy a fiúk felszántsák a pályát, mi pedig, a szegedi szurkolók a lelátón teremtsünk közösen félelmetes hangulatot. Bízom a győzelemben!A héten csak erre a meccsre készült a bajnoki címvédő. Szerencsére mindenki egészséges, így a legerősebb kerettel gyakorolhatott Pastor mester.Egyre több szerepet kap a csapatban az izlandi válogatott balszélső, Stefán Sigurmannsson, aki rendszerint biztos kézzel értékesíti a hétmétereseket. Kíváncsiak voltunk rá, mit vár a Veszprém elleni rangadótól.– Készen állunk a derbire, az egész csapat nagyon várja már, hogy elkezdődjön a mérkőzés – avatta be lapunkat a közvetlenségéről ismert 28 éves játékos.– A Veszprém ellen mindig különleges érzés játszani, ahogy elhangzik a kezdő sípszó, elillan az ember fáradtsága is – tette hozzá.Mint mindig, most is nagyszerű összecsapást rendeznek majd az újszegedi sportcsarnok tömött lelátói előtt.– Jól edzettünk egész héten. Az lesz a dolgunk, hogy mindent kiadjunk magunkból vasárnap délután – fogadkozott a Veszprém elleni bajnoki meccs előtt Sigurmannsson.A meccset az M4 Sport élőben adja, a delmagyar.hu szöveges online tudósítással jelentkezik.