Meghívták a válogatottba a szegedi tollaslabdázót

– Az egyesületnek küldött tájékoztatást a szövetség, ebben pedig Krausz Gergely, Pytel Gergő, Kőrösi Ágnes, Sárosi Laura, Gonda Daniella és Bukoviczki Nikoletta mellett az én nevem is szerepelt. Utánpótlásban már voltam válogatott, a felnőttek között még soha, így természetesen hatalmas megtiszteltetésnek veszem a lehetőséget. Jó formában vagyok, egyéniben január óta vezetem a férfi ranglistát úgy, hogy inkább a páros és a vegyes páros számít az erősségemnek, utóbbiban vagyok magyar bajnok.– Ha reálisan nézzük, akkor kicsi, hiszen a rendező angolok kiemelkednek a mezőnyből. A belgák és az olaszok ellen jó csatára, szoros mérkőzésekre számítok, az angolok ellen pedig semmilyen teher vagy elvárás nem lesz rajtunk. Egy csapatmeccsen egyébként öt találkozó alapján alakul ki a végeredmény: férfi és női egyéni, férfi és női páros, valamint vegyes páros is lesz. Nekem az utóbbiban juthat nagyobb szerep Kőrösi Ágnes oldalán.– Persze, minden nap érzem, mennyire szeretnek. A héten például tartottam edzést a kicsiknek is, akik végig ölelgettek, gratuláltak, hogy utazhatok Angliába. Meglágyították a szívem. De amikor kiderült, az egész klubban mindenki ezzel a hírrel fogadott, büszkék rám. Sűrűk a napjaim, hiszen matematikusként a Kiss Ferenc Erdészeti Szakgimnáziumban tanítok délelőttönként, majd edzésem van, végül pedig én tartok edzést másoknak. Húzós, de szerencsére látszik, hogy megéri csinálni.