˝Nagy csaták lesznek még˝ - Középpontban Varga Tamás, a Szeged SZTE edzője

– Igen, de árnyalnám a képet a két említett meccs kapcsán. Sokan mondják, hogy hoztuk azt a két meccset, amit kell. A „kell" szó viszont talán túlzás, hiszen tavaly egy erősebb és tapasztaltabb, ausztrál és amerikai légiósokkal is felálló csapat volt Szegeden, de ugyanúgy állt december végén, mint most mi egy nagyon fiatal kerettel. Nálunk csak a kiesés elkerülése lehet kötelező elvárás, vagyis a jelenlegi hetedik hely nem kötelezően elérendő cél, de nagyon örülnénk, ha meg tudnánk tartani. Nagy csaták lesznek még, hiszen a Honvéd és a Tatabánya egy szinten van velünk. Az ellenük vívott bajnokikra csúcsformát sikerült elérnünk, a lányok pedig fantasztikusan játszottak, pedig az egyik rangadón kulcsemberünk, Lengyel Anett ott sem lehetett.– Abszolút! A szezon kezdete előtt azt nyilatkoztam, hogy olyan csapatot akarok kialakítani, amelyben mindenki egymásért küzd. Ez sikerült, és később is csak igazi csapatemberek csatlakozhatnak hozzánk. A tehetségeknek is kulcsszerep jut, Botka Zsófia például sokat fejlődött, így a juniorválogatott tagja lett. Mindenki olyan munkamorált képvisel, amilyenre vágytam, elégedett lehetek.– Újra csúcsformába kell hozni magunkat a kulcsfontosságú derbikre, amely egyébként most olyan jól sikerült, hogy a már formán kívül játszó, de így is jóval esélyesebb Egert is meg tudtuk szorongatni, 9–11-nél közel jártunk egy ötméteres kiharcolásához, ha összejön, talán más a folytatás. A lényeg persze az, hogy büszke lehetek a lányokra, akik ha tavasszal is becsületesen dolgoznak, megtarthatják a hetedik helyet.