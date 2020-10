Simán nyert a Rams

A házigazdák elsősorban kiváló védelmüknek köszönhetően diadalmaskodtak magabiztosan, és javították ezzel 5/2-re győzelmi mérlegüket.

A Chicago ugyancsak 5/2-vel áll.

NFL, 7. játékhét:

Los Angeles Rams-Chicago Bears 24-10

vasárnap játszották:

Atlanta Falcons-Detroit Lions 22-23

Cincinnati Bengals-Cleveland Browns 34-37

Tennessee Titans-Pittsburgh Steelers 24-27

New Orleans Saints-Carolina Panthers 27-24

New York Jets-Buffalo Bills 10-18

Washington Football Team-Dallas Cowboys 25-3

Houston Texans-Green Bay Packers 20-35

Las Vegas Raiders-Tampa Bay Buccaneers 20-45

Denver Broncos-Kansas City Chiefs 16-43

New England Patriots-San Francisco 49ers 6-33

Los Angeles Chargers-Jacksonville Jaguars 39-29

Arizona Cardinals-Seattle Seahawks 37-34 – hosszabbítás után

csütörtökön játszották:

Philadelphia Eagles-New York Giants 22-21