Bár a Formula–1-es világbajnokság vasárnap az Abu-dzabi Nagydíjjal véget ért, a száguldó cirkuszban aznap este még nem csomagoltak össze, legalábbis a tíz csapatból nyolc ott maradt a Perzsa-öböl partján keddre meghirdetett kollektív tesztelésre. Mivel az nem úgy van, hogy év közben mindenki akkor tesztel és ott, ahol akar, hanem az esélyegyenlőség jegyében néhány napot megjelölnek, s csak ezeken lehet kísérletezni az autókkal, a beállításokkal, a pilótákkal. Abu-Dzabiban az egyes istállók által gardírozott fiatal versenyzőknek írtak ki újonctesztet. Nos, ezt a 39 éves Fernando Alonso nyerte meg, ami némi magyarázatra szorul.

A kétszeres világbajnok (2005, 2006) spanyol jövőre visszatér az autósport elitkategóriájába, éppen hajdani sikercsapatához, a Renault-hoz, amely 2021-ben már Alpine néven fut majd, ám ez most mellékes.

A lényeg az, a Renault kilobbizta, Alonso is beszállhasson tesztelni, hogy legalább az idei autót tüzetesen megismerje.

S olyan jól összebarátkozott vele, hogy ő jegyezte a legjobb köridőt a tizenöt pilóta között – pedig a világbajnok Mercedesszel is köröztek, a csapat hivatalos tesztpilótája, a belga Stoffel Vandoorne, valamint a holland Nyck de Vries, a Formula–2-es bajnokság 2019-es bajnoka.

Alonso utóbb úgy fogalmazott: a tesztelés felébresztette benne a versenyszellemet. Ám ez nyilvánvalóan azután sem hunyt ki belőle, hogy 2018 végén elköszönt az F1-től és az akkor halovány McLarentől, mert utána – többek között – a Toyotával győzött a hosszútávú világbajnokságon (World Endurance Championship), ezen belül kétszer a híres Le Mans-i 24 óráson versenyen, de idén év elején a Dakar-ralin sem vallott a szégyent a 13. helyével.

Jövőre pedig tehát jön vissza a Formula–1-be, ahol az Alpine-nel nem a vb-címért harcol, de bizonyosan felpezsdíti az életet. Amíg, mondjuk, világbajnok honfitársának, Carles Puyolnak 36 évesen már igencsak kínos volt, hogy ólomlábakon jár-kel a Barcelona a védelmében, a Formula–1-ben a lelassulás amúgy sem feltétlenül ennyire szembetűnő. Itt magabiztosan állíthatjuk, hogy nem a pilóta, hanem az autó szörnyű, s nem illan el a varázs. A 41 éves Kimi Raikönnenen sem kérik számon, hogy az Alfa Romeóval miért nem a dobogóért harcol, s a 2007-es világbajnok nagy rajongótáborral, jelentős marketingértékkel bír. Ez áll Fernando Alonsóra is, aki vélhetően sokkal jobb autóba ülhet be. Az pedig egészen bizonyos, hogy vezetni nem felejtett el, ezt a fiatalság most egészen közelről tapasztalhatta.