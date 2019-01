Szegedi klasszis bothúzásban - Olimpiai programba kerülhet Dávid Vanessza sportága

Egy győzelem képe. Jobbról Dávid Vanessza. Fotó: Borbély Henriette

Két ember leül egymással szemben egy fagerenda két oldalára, majd a lábukat ennek támasztva küzdenek addig, amíg az egyikük ki nem rántja ellenfele kezéből a botot, vagy a saját térfelére nem húzza ellenfelét – ez a bothúzás lényege. Az Oroszországhoz tartozó Jakutföldön – a világ legnagyobb, önálló államisággal nem rendelkező közigazgatási egységében – ez nemzeti sportnak számít, itt volt a 2018-as világbajnokság is, ahova a magyar csapat is elutazott. Mínusz 37 fokot is mértek a zord vidéken, ahol egy szegedi fiatal, Dávid Vanessza is bizonyított, hiszen súlycsoportjában világbajnoki bronzérmet szerzett, csak a végső győztes szlovák riválisa tudta legyőzni. Vanessza Európa-bajnokként érkezett a viadalra, ahol remek eredmény a dobogós helyezés, de nemzetközi eredményeiből a világkupa-győzelmére a legbüszkébb, hiszen történelmi siker volt, első magyar nőként szerzett vk-aranyat.– Korábban súlyemelő voltam, ahol egy bothúzással is foglalkozó sportoló azt mondta, érdemes lenne sportágat váltanom, jó adottságaim vannak hozzá. Először ódzkodtam a bothúzástól, de végül Deli Tamás segítségével megszerettem a sportágat, és bele is jöttem, tavaly pedig az abszolút magyar bajnoki címet is sikerült megszereznem – mesélte Dávid Vanessza, aki a szegedi Underground Gymben edz, és mint elmondta, a városban itt várnak mindenkit a tréningekre, akit érdekel a sportág.Magyarország a legjobb bothúzó nemzetek közé tartozik, a világbajnokságon ötödik helyen végeztünk az éremtáblázaton. Mindez azért is fontos, mert a bothúzás jó eséllyel olimpiai sportág lesz a jövőben.– A világbajnokságon azt mondták, biztosra vehetjük: 2036-ra olimpiai sportág lesz a bothúzás – árulta el a 22 esztendős sportoló. – Reméljük, hogy tényleg így lesz, ebben az esetben részemről akár még egy olimpiai indulás is beleférhet, hiszen 45-50 évesek is magas szinten tudják űzni ezt a sportot. Ehhez egyébként a lábat és a hátat kell leginkább erősíteni, robbanékonyság sem árt. A koncentráció még kulcskérdés, hiszen itt pillanatok alatt is el tud dőlni egy meccs. Az már nagyon hosszúnak számít, ha egy percig kell küzdeni egy-egy pontért, és az egyik fél második pontjáig tart a küzdelem.A sportágat Darázs Ádám honosította meg Magyarországon, ahogy egy norvég nemzeti sportot is, a felföldi játékokat. Ennek lényege, hogy nehéz köveket kell cipelni, lökni és emelni. Dávid Vanesszát ez is érdekli, hiszen hasonló fizikai felkészítést igényel, mint a bothúzás.