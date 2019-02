Téli szünet a megyekettes csapatoknál (13. rész): a közösség az elsődleges Balástyán

Egymásért küzdenek. Ez a balástyai sikeres ősz titka. Fotó: Balástya Facebook

Kilábaltak a rövid, őszi hullámvölgyből Balástyán. Nyerges Dániel csapata négy győzelemmel kezdett, majd ezt három vereség követte: ebből a rossz sorozatból azonban sikerült talpra állnia a balástyaiaknak, és a támadójátéknak köszönhetően is a negyedik helyen állnak féltávnál. A Balástya csupán egyetlen meccsén nem lőtt gólt ősszel, akkor ki is kapott Földeákon 1–0-ra.– Jól kezdtünk, viszont utána a betegségek és a sérülések belejátszottak a vereségekbe – kezdte értékelőjét Fodor Tamás, a Balástya elnöke. – Ezt követően négy közvetlen riválist vertünk meg. Ötödik éve vagyunk a megyekettőben, most van az első olyan év, amikor nem kell visszafele tekintgetnünk. Látjuk, hogy kicsit több volt bennünk, de nem vagyunk telhetetlenek. Nagyon jó hangulat van a csapatnál, nyugodt légkörben dolgoznak a srácok – mondta a klub elnöke.A keret tagjai január 8-án kezdték meg a közös munkát a tavaszi idényre. A heti két edzés mellett négy edzőmeccs teszi teljessé a programot. Eddig az SZVSE elleni vereségen, valamint a Mórahalom U19 elleni győzelmen van túl a csapat, a hátralévő időszakban a Kiskundorozsma és a Sándorfalva szerepel az edzőpartnerek között. Ami az átigazolásokat illeti, két új játékosa lesz a Balástyának, ám személyüket illetően egyelőre nem kívánt információval szolgálni a klubelnök. Távozója viszont nem lesz a csapatnak.A Balástya számára hét pont a hátrány a dobogós helyeket illetően, így egy jó rajttal akár még elérhető a harmadik hely is. – Tavasszal kilenc idegenbeli meccsünk lesz, döntő lesz, hogy ezeken hogyan szerepelünk, az ősszel nem ijedtünk meg idegenben sem. Az eddigiekben óriási szerepe van a csapatban kialakult közösségnek. Idén mi alapokat szeretnénk lerakni, ha ezek megfelelő erősségűek lesznek, akkor a következő szezonnak komolyabb célokkal vágnánk neki – zárta Fodor Tamás.