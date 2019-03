Úszó-ob: Nem védte meg címét a szegedi gyorsváltó, de így is van okunk örömre

A nőknél a végül elsőként célba érő Késely Ajna és az ezüstérmes Kapás Boglárka nagy csatát vívott egymással, Hosszú Katinka pedig lemaradva tőlük lett harmadik helyezett, így a 200 méter pillangó után ebben a számban sem jutott ki a világbajnokságra, itt viszont ez nem is volt olyan fontos, mint a nyitónapon, amelyet csalódásként élt meg háromszoros olimpiai bajnokunk. Ebben a döntőben Fábián Fanni 6. helyen végzett. Hetedik lett, de egy külföldi induló is volt, aki nem számít a pontversenyben, és így Olasz Anna is A döntős helyen, 8. pozícióban zárt.



Jöhettek az 50 méteres pillangóúszás döntői. A férfiaknál a szegediek versenyzője, Tadas Duskinas litván színekben lett 8. helyezett. Ebben a fináléban Szabó Szebasztián új országos csúccsal előzte meg a rosszul rajtoló Cseh Lászlót, Kozma Dominik pedig címvédőként csak negyedikként ért célba.



A női döntőben a bajnoki címet megszerző Molnár Flórának jobban jött ki a fal, mint közvetlen riválisainak. A B döntőben ott volt a NICS-HSÚVC versenyzője, Szőke Zita, akit ezen a futamon csak a válogatott sportoló, Szilágyi Liliána előzött meg, így a vásárhelyiek tehetsége 10. helyen zárt.



A 200 méter vegyes fináléi következtek, ahol a férfiaknál nem volt Csongrád megyei érdekeltség, de így is akadt érdekesség, hiszen Verrasztó Dávid csak harmadik lett, így nem jutott ki a vb-re – bár számára a 400 méter a legfontosabb –, az aranyérmes Cseh László és az ezüstmedált kiharcoló Bernek Péter viszont kvalifikált a világbajnokságra.



A nőknél Hosszú Katinka megszerezte első idei bajnoki címét, óriási előnnyel ért célba Jakabos Zsuzsanna előtt. A B döntőre érdemes volt figyelni, hiszen a Hód Úszó SE reménysége, Ugrai Panna simán nyerte ezt a finálét, és mivel volt egy külföldi induló a legjobbak között, a mindszenti sportoló A döntős helyezéssel a 8. pozíciót csípte meg az országos bajnokságon – mindössze 14 évesen!



A versenynapot a 4×200 méteres gyorsváltók küzdelmei zárták le. A férfiaknál a BVSC, a nőknél az FTC lett a bajnok, de mi másokra is figyeltünk, hiszen a Haász SZUE mindkét fináléban érdekelt volt. A Fábián Milán, Ulrich Botond, Farkas Tamás, Sliz Bálint összeállítású szegedi kvartett 6. helyen végzett, majd jött a nők döntője, amelyet a Tisza-partiak címvédőként vártak. A tavalyi csapathoz képest volt egy változás, hiszen az egyetemi tanulmányait az Amerikai Egyesült Államokban végző Bonecz Boglárka ezúttal nem indult az ob-n, így Fábián Fanni, Fábián Bettina, Vas Luca és Olasz Anna képviselte a klubot.



350 méternél még harmadik helyen is állt a Haász SZUE, végül azonban igazolódott a papírforma, hiszen a rivális egyesületek jóval erősebbek lettek, ráadásul Vas Luca és a délután egy döntőben már bizonyító Fábián Fanni az elmúlt egy hétben betegséggel is küzdött, így a női szegedi váltó is hatodikként zárt.



Férfi 400 m gyors:

10. Fábián Milán (Haász SZUE)

15. Farkas Tamás (Haász SZUE)



Női 400 m gyors:

6. Fábián Fanni (Haász SZUE)

8. Olasz Anna (Haász SZUE)

18. Szilvási Gréta (Haász SZUE)



Férfi 50 m pillangó:

8. Tadas Duskinas (litván színekben - Haász SZUE)

28. Lőrincz Ádám (Haász SZUE)

31. Pertich Zsombor (NICS-HSÚVC)

33. Ulrich Botond (Haász SZUE)

36. Süli Ákos (NICS-HSÚVC)

65. Sliz Bálint (Haász SZUE)



Női 50 m pillangó:

10. Szőke Zita (NICS-HSÚVC)

18. Batta Orsolya (NICS-HSÚVC)

19. Kerecsen Gerle (NICS-HSÚVC)

56. Burai Boglárka (Hód Úszó SE)



Női 200 m vegyes:

8. Ugrai Panna (Hód Úszó SE)



Férfi 4x200 m gyors:

6. Haász SZUE (Fábián Milán, Ulrich Botond, Farkas Tamás, Sliz Bálint)



Női 4x200 m gyors:

6. Haász SZUE (Fábián Fanni, Fábián Bettina, Vas Luca, Olasz Anna)