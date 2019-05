Zsombón dől el a bennmaradás: Nógrádi Tibor tippelt az utolsó, 30. fordulóra

Szabadnapos: SZVSE.



UTC (11.) – Székkutas (13.)

Szombat, 17 óra, Szeged, Kertész utca, vezeti: Kovács Attila (Orosz, Vereska): – Az idény előtt kitűzött céljait már mindkét együttes teljesítette. Parázs mérkőzésre és hazai sikerre számítok.



Tiszasziget (2.) – Röszke (5.)

Szombat, 17 óra, Tiszasziget, vezeti: Szeles Ádám (Bozóki, Szűcs): – Biztosan óriási csalódás a Tiszasziget számára, hogy másodszor is ezüstérem kerül a játékosok nyakába. A Röszke kiváló idényt tudhat maga mögött, de úgy gondolom, hogy a Tiszasziget szépen szeretne búcsúzni, ezért hazai győzelmet várok.



Szentesi Kinizsi (10.) – Szőreg (9.)

Szombat, 17 óra, Szentes, vezeti: Soós István (Kakuk, Szarka): – Ez a találkozó a forduló sötét lova számomra. A Szőreg óriási meglepetést okozott, és eldöntötte az aranyérem sorsát azzal, hogy legyőzte a Tiszaszigetet, míg a Szentes idényvégi formában van, de ezt a három pontot most azért behúzza a Kinizsi.



Zsombó (14.) – FK 1899 Szeged (15.)

Szombat, 17 óra, Zsombó, vezeti: Ézsiás Gábor József (Kohajda, Krepsz): – Háromesélyes mérkőzés. Amennyiben a Zsombó nyer vagy döntetlent játszik, bennmarad, míg az FK-nak mindenképpen nyernie kell a bennmaradáshoz. Így ezt az összecsapást még a véleményemmel sem befolyásolnám.



Makó II. (12.) – Csongrád-Kunság A. (8.)

Szombat, 17 óra, Makó, vezeti: Barta Norbert István (Csöngető, Barna): – Vendégsiker lesz. A Csongrád érthetetlen tavaszt produkált, de az utolsó meccsekre megtalálta azt az önmagát, amit vártunk tőle az év elejétől. A vendégek motiváltabbnak és egységesebbnek tűnnek a nagyon fiatal makói tehetségeknél.



HFC II. (6.) – Foliaplast-Bordány (4.)

Szombat, 17 óra, Hódmezővásárhely, vezeti: Tihanyi Gábor (Kócsó, Bartucz): – Kemény, parázs csata várható. Háromesélyes találkozón döntetlenre látok a legnagyobb esélyt. A hétvége rangadója Algyő (1.) – Kiskundorozsma (7.)

Szombat, 17 óra, Algyő, vezeti: Virág András Barnabás (Szalai, Minda): – Az Algyő már az ünneplésre és az aranyérem átvételére készül, míg a Dorozsma egy masszív csapat, így egy nagyon jó meccs végén egy-egy pont kerül mindkét csapat neve mellé. Edzői várakozások: Sebők László, az Algyő játékos-edzője: – Megbeszéltük a fiúkkal, hogy nagyon szépen szeretnénk búcsúzni a hazai közönségünktől. Függetlenül attól, hogy megvan az aranyérem, győzelemmel akarjuk zárni az idényt. Ismerjük a Dorozsmát, több barátom is játszik ott. Kiváló és kiélezett mérkőzésre számítok, ha szerzünk egy-két gólt, utána könnyebb találkozó lehet számunkra. Két hiányzónk biztosan lesz, Bozsóki az elmúlt héten térdműtéten esett át, míg Pénzváltó begyűjtötte ötödik sárga lapját Székkutason.

Az Algyő várható kezdőcsapata (1–4–1–4–1): Siska – Mészáros, Belanka, Szélpál, Daróczi – Sebők – Lajkó, Molnár Sz., Kovács M., Szil – Hatvani I.



Szabó Zsolt, a Kiskundorozsma edzője: – Elképesztően jól szerepeltünk a tavaszi idényben, viszont az elmúlt hetekben sok hiányzónk volt, ezért a bajnokság vége ne úgy sikerült teljesen, ahogy akartuk. A kitűzött célunkat azonban így is túlszárnyaltuk. Algyőn teher és tét nélkül léphetünk pályára, sajnos most is sok hiányzónk lesz. A tisztes helytállásban bízva több fiatalt is kipróbálunk majd az utolsó fordulóban, Halász Krisztián pedig utolsó találkozóján áll majd a kapuban.

A Kiskundorozsma várható kezdőcsapata (1–4–1–4–1): Halász – Géczi, Kiss A., Molnár K., Takács – Szecskó – Szilágyi, Cseh, Csamangó, Papp N. – Tóth I. További program: Megyei II. osztály, 29. forduló, szombat, 16 óra: ContiTech-Apátfalva–Móravárosi Kinizsi. 17 óra: St. Mihály–Kiszombor, Tömörkény–Mindszent, Üllés–Nagymágocs, Balástya–Földeák, Baks–SZVSE II. Vasárnap, 17 óra: Csanytelek–Deszk, Mórahalom–Csengele.



Megyei III. osztály, Homokhát csoport, Felsőház, 5. forduló, szombat, 17 óra: Kistelek–Sándorfalva, Zákányszék–Dóc. Középház, 5. forduló, szombat, 17 óra: Öttömös–Bordány II. Vasárnap 17 óra: Balotaszállás–Ruzsa.

Tisza-Maros csoport, Felsőház, 6. forduló, szombat, 17 óra: Csanádpalota–Mártély. 17.30: Pázsit–Gyálarét. Középház, 6. forduló, vasárnap, 17 óra: Szentesi Kinizsi II.–Fábiánsebestyén, szabadnapos: Szegvár.



Megyei IV. osztály, 29. forduló, szombat, 17 óra: Móravárosi Kinizsi II.–Csanytelek II., Ópusztaszer–Újszentiván. Vasárnap, 17 óra: Kiskundorozsma II.–UTC II., Tömörkény II.–Szatymaz, Domaszék–Maroslele, szabadnapos: Maros-Menti UFC.