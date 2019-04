15 hónapja stabil az ár, húsvétra sem drágul a tojás

A termelő nem tud árat emelni



– Hiába jön a húsvét, és kérnénk többet a tojásért, nem kapunk, és ez így van már jó ideje, nagyon stabilak azok az árak, amiért el tudjuk adni – mondja Klazsik György, a ruzsai tojásüzem, a Kla-Man Farm agrármérnök tulajdonosa. A szakember hangsúlyozza, arról nem tud nyilatkozni, hogy a kereskedők mennyiért adják majd a változatlan áron átvett tojást, emelnek-e, de úgy véli, nem fognak. Ruzsán jelenleg 30 ezer tyúk „termel", a szakma által elfogadott 0,8-es szorzóval számolva ez napi 24 ezer tojás.

Gajdács Józsefné hűséges a Kotogány-féle tojáshoz - azt mondja, soha nem volt még problémája.

Fotó: Frank Yvette

I. Szögedi tojásnap



A ruzsai Kla-Man Farm Kft. és a Pálma Reklám Stúdió hagyományteremtő céllal szervezi meg az I. Szögedi Tojásnapot, hogy a húsvétot megelőző szombaton, április 13-án népszerűsítse a tojásfogyasztást. A szervezők szeretnék megmutatni, mi volt hamarabb, a tyúk vagy a tojás. Az élőállat-bemutatón lesz tyúk, liba, kacsa, gyöngytyúk és fürj is. A tojás eredetét, felhasználását tablókon mutatják be a közönségnek, ahogy a recepteket is. Lesz tojáskereső verseny a 300 éves szabad királyi város és az 1879-es nagy árvíz kapcsán, amelynek díja az aranytojás.

– 500 forint lehet húsvétra egy doboz tojás átlagos ára, a terméktanács az ünnep előtti hónapra 10-20 százalékos drágulást valószínűsít – szaladt végig az interneten a múlt héten. Az indoklás: a termelők szerint több tojót kell beállítaniuk a megugró forgalom miatt, húsvét után viszont veszteség jöhet, mert a kereslet visszaesik. Mi a szegedi Mars téren próbáltunk megtudni többet a közeli jövő áralakulásáról.– Tavaly egész évben változatlan áron kínáltuk a tojást, és ez maradt 2019-re is, 15 hónapja ugyanaz az ár – mondja a piac legrégibb tojáskereskedője, Kotogány János.A legkisebb, az S méret darabja 30 forint, az M-es 38, az L-esnek 44 forint darabja, a kilónkénti ár 696 és 717 forint között változik Kotogányéknál. Van már most is 50 forintos tojásuk, de ez XL-es méret.Az utolsó nagy áremelkedés 2017 végén volt, akkor 60 forintos tojásárral is riogatott az MTI (2017. november 2.: Drágul a tojás ára – a 60 forintot is elérheti év végére). A boltok polcain el is érte, a Mars téren nem. – Az lett a nagy árrobbanásból, hogy a kereskedők csak komoly engedmények árán tudtak megszabadulni a készletektől – emlékszik vissza Kotogány Mihály. A kereskedő hangsúlyozza, azóta stabil a tojás ára, és azt ígéri, ha húsvét előtt 3 nappal megyünk, nála akkor sem lesz drágább a kunszállási tyúkok produktuma.A Tescóban sincs még nyoma az áremelkedésnek, S méretben 28 forint 50 fillérért is láttunk tojást, kilóra átszámítva ez 662 forint. Ráadásul ez 10-es, nem pedig 30-as kiszerelésű volt – és persze akciós. Az L-es méretből 42 forint 40 fillérért találtunk, a kilónkénti ár itt 801, a kiszerelés pedig 10 darabos volt. És aki nagyon vigyáz az egészségére és kevésbé a pénztárcájára, az 75 forintért szuper biotojást is vásárolhat, ezt már csak négyesével csomagolják.Nincs mit szégyellnie a Mars téri kereskedőnek, csak 1 forint ötven fillérrel adja többért a legkisebb tojást, mint a multi. Az akciózásról elmondta, bármely élelmiszerláncnál lehet nagyon kedvező az ár, ha közeledik a tojás polcon tarthatóságának határideje, és ezt érdemes figyelni. Azt is hangsúlyozta, hogy ez nem a szavatossági idő, utána még egy ideig nyugodtan lehet belőle extra adag rántottát sütni.Gajdács Józsefné marad a Kotogány-féle tojásnál. – Ezer éve itt vásárolok, és még soha nem volt baj, egyetlen törött darabot sem sóztak rám, így a következő ezer évben is itt szeretném venni – mondja az OTP-ből nyugdíjba ment asszony.Van, aki a házi tyúkra esküszik, ilyen tojást is találni a Mars téren. Az őstermelőkre kevésbé szigorú szabályok vonatkoznak, mint a kereskedőkre, nem kell feltüntetni például a méretet. – Ezeket kapirgálós tyúkok tojták, sokan szeretik, és vissza is járnak érte hozzám – dicséri portékáját Pocsainé Kovács Mária, akinél 40 forintba került a színében kevésbé mutatós, de minden bizonnyal jóízű házi tojás darabja.