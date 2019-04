A 300 érintett fából tavaly hetet sikerült kivágni Szegeden: még marad a nyárfaszösz

Idén a meleg miatt korábban érkezett a tavaszi ˝hó˝. Fotó: Frank Yvette

Újra tele van Szeged egyes részein a levegő nyárfaszösszel, ami sokakat bosszant. A fa tiszta cellulózból álló szösze – amely voltaképp a nőivarú egyedek termése – a közhiedelemmel ellentétben nem allergén, viszont rendkívül zavaró, ha telemegy vele az ember szeme-szája-orra, irritálja a nyálkahártyát, összegyűlve pedig gyúlékony is.A lakossági panaszokra reagálva a városüzemeltetési iroda tavaly indított többéves programot a 60-as, 70-es években, elsősorban lakótelepekre ültetett „szöszölős" nyárfák kicserélésére. Ezeket a ma már húsz méternél is magasabb fákat annak idején azért telepítették a városba, mert gyorsan nőnek, igénytelenek, bírják a szmogot és hamar árnyékot adnak.Megkérdeztük Makrai Lászlót, a feladattal megbízott Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. igazgatóját, hol tart a nyárfák kicserélésére vonatkozó program, mikorra szabadulhat meg a város az áprilisi–májusi „hótól".– Nagyjából háromszáz fáról van szó, amit ki kellene vágni a szöszölés miatt, ebből évente körülbelül tizet tudunk elvégezni – mondta el az igazgató. A 20–30 méteres fák többségét csak alpintechnikával, külső szakemberek bevonásával tudják földarabolni és kivágni, ami rendkívül költséges: egyenként közel 130 ezer forint. Hogy gyorsabban haladjanak a feladattal, pluszforrásra lenne szükség az önkormányzattól. Tavaly összesen 24 fa kivágását tervezték, amiből 7-et tudtak elvégezni. 2019-re 18 fa kivágását tervezik. Makrai László elmondta, nemcsak a szöszölés miatt lenne fontos a nőivarú nyárfák lecserélése, hanem azért is, mert már jelentősen túlnőtték magukat. Mivel puhafák, nem bírják saját koronájuk súlyát, könnyen törnek le róluk vastag, nehéz ágak, viharokban könnyebben megsérülnek, kidőlnek, így balesetveszélyesek is. Már csak emiatt is előnyt élvez kivágásoknál a játszóterek környéke, és azok a helyszínek, ahol nagy a gyalogosforgalom.A szakember megjegyezte, mivel a Tisza-menti ártér tele van nyárfákkal, és magántulajdonú területeken is akad belőlük, azzal, hogy kivágják a „vétkes" közterületi nyárfákat, nem szűnik meg az időjárástól függően 3-6 hétig tartó tavaszi „hóesés" Szegeden. A kivágott nyárfákat vadgesztenyékkel, kőrisekkel, juharokkal, ostorfákkal pótolják.