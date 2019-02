A fizetős magánintézményekbe is alig lehet bejutni a kicsiknek: nincs szabad férőhely a bölcsődékben

Minibölcsődék épülnek

A vidéki városokban sincs szabad férőhely

A családi bölcsődék is telt házasak

Egyre több Csongrád megyei településen épül minibölcsőde, nő a családi bölcsődék száma is, és az önkormányzati fenntartású intézmények is telt házasak. Utánanéztünk, ha most szeretnénk gyermekünket bölcsődébe íratni, lenne-e számára férőhely.Szegeden 15 önkormányzati fenntartású bölcsőde van, 982 férőhellyel. – A beszoktatás lassan befejeződik, a legtöbb tagintézmény maximális létszámmal működik, március végére minden csoport betelik. Várólistán most nincsenek, ezért ha jön szülői igény, nem utasítjuk el, hiszen előfordul, hogy egy család elköltözik, így szabadulhat fel hely – magyarázta Király Sándorné, az SZMJV Szeged Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központjának intézményvezetője.A Cső utcai bölcsődét 2017- ben újították fel. A 96 férőhelyes bölcsődében 8 jól felszerelt, világos csoportszobában várják a kicsiket, de jelenleg nincs üres kisszékük. A Süni csoportban egy kisgyermeknevelőhöz 6 bölcsis tartozik, egy csoportban itt 12-en vannak, van olyan csoportjuk, amely 14 fős – tudtuk meg Tiszaváryné Nyiri Máriától, a tagintézmény vezetőjétől. Király Sándorné elmondta, nincsenek körzetek a városban, a szülők kéréséhez igazodva igyekszenek feltölteni a bölcsődéket. Az a tapasztalat, hogy a szülők általában előre terveznek, és időben beíratják gyermeküket. Ehhez a munkáltatói igazolás mellett a szülők szegedi lakcíme is szükséges. A kicsiket leghamarabb 20 hetes kortól veszik fel.Eddig nehezebb helyzetben voltak azok a kistelepüléseken élő családok, ahol nem volt bölcsőde, és a szülők Szegedre jártak dolgozni. A kormány szándéka az, hogy a jövő év végére minden településen, ahol legalább 40 három év alatti gyermek él, vagy 5 olyan család, ahol igénylik a szülők a bölcsődét, az önkormányzatoknak létre kell hozniuk az intézményt. Tiszaszigeten tavaly nyáron nyitotta meg kapuit a Babasziget Minibölcsőde, amely szintén maximális létszámmal működik: 7 kisgyermek jár oda. Seprenyi Dóra intézményvezetőtől megtudtuk, van várólistájuk, már a következő évre is beteltek, így a nyári hivatalos beiratkozásra nincs is szükség.A megye többi városában is hasonló a helyzet: gyakorlatilag nincs szabad férőhely.Csongrádon két városi bölcsőde várja a kicsiket. A Templom utcai bölcsődében 51, a Széchenyi utcaiban 24 az engedélyezett férőhelyszám. Mindkét bölcsőde telt házas. A Széchenyi utcaiban most is 24-en vannak, a Templom utcai bölcsiben pedig 44-en, de februárban kezdődik 7 kicsi beszoktatása, így ott is teljesen fel lesz töltve a létszám – tájékoztatta lapunkat Márténé Papp Klára, a bölcsődék szakmai vezetője.A szentesi városi bölcsődében 128 férőhely van, ebből január 30-án 109 volt feltöltve.– A maradék helyeket a tavaly beiratkozott kicsiknek tartják fönn, ők tavasszal csatlakoznak majd a többiekhez – magyarázta Szöllősi Ágnes intézményvezető. Várólistán 17-en vannak. Ők akkor tudnak bejutni a bölcsődébe, ha valaki óvodába megy.A makói önkormányzatnak két bölcsődéje van: a Kálvin téri 48 férőhelyes, a Búza utcai pedig 54. A tervek között szerepel egy 10 fős férőhelybővítés, amire pályázatot nyújtott be a város, de ezt még nem bírálták el. Itt a belvárosi református egyházközség is működtet bölcsődét: a Szivárvány bölcsőde 26 férőhelyes.Vásárhelyen az Egyesített Bölcsődei Intézmények két bölcsődét működtet, a Hóvirág és az Oldalkosár utcait. Az előbbi 164 férőhellyel rendelkezik, jelenleg 157 gyermek jár oda, és a fennmaradó 7 helyre is elindult már a beszoktatás. Utóbbi intézményben 106 férőhely van, maximális a létszám.Szegeden 12-13 családi bölcsőde van, amelyek egyre népszerűbbek. A Szivárvány a Gyermekekért Egyesület az elsőt 2010-ben nyitotta, majd egy év múlva egy másik családi bölcsit is alapított, így most két épületben 7-7 gyermeket tudnak fogadni. Nagy az igény a szolgáltatásra: most is sok az érdeklődő, a héten három telefon is érkezett anyukáktól, hogy azonnal kellene bölcsődei elhelyezés. Ők is akkor tudnak gyermeket felvenni, ha felszabadul férőhely. A családi bölcsődébe csak az egyévesnél idősebb gyermekeket veszik fel, és a beiratkozáshoz itt is szükséges a munkáltatói igazolás, viszont nem kell helyi lakcímkártya.Szentesen két magánbölcsőde működik, és Csongrádon is van lehetőség magánbölcsődébe íratni az apróságokat.