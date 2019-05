A gyerekek körül forgott a világ Szegeden is

Kisgazdi képző előadás, vattacukor, Csiga Duó koncert, sárkányharcosok, Grimm Busz Színház, bűvész show, lufihajtogató bohóc, Sajtkukac Duó koncert és sok-sok táncbemutató, illetve vidámparki játékok – nagy nyüzsgés volt két napig az újszegedi Erzsébet-Ligetben, minden gyerek talált kedvére valót. A Kakuk családnál például a kisebbik gyermeket a kutyás bemutató varázsolta el, míg a nagyobbik gyerkőcöt a vidámpark és a különböző foglalkozások érdekelték jobban az édesanya elmondása szerint. Hozzátette, ők a délelőttöt töltik a Ligetben, hiszen a kisgyermekeseknek ekkor vannak a legjobb programok.Szinte alig lehetett olyan helyet találni a városban a hétvégén, ahol ne a gyerekeknek kedvezte volna. A Tömörkény István Művelődési Házban szombaton várták a legkisebbeket a Péter és a farkas című zenés mesejátékra. A Szent-Györgyi Albert Agórában vasárnap kedveskedtek az apróságoknak. Volt bábjáték a Mókás Bocsok Bábcsoport előadásában, Kinder figurák, matricák, kártyák cseréje és vására, honfoglalás kori nomád jurta hagyományőrző játékokkal, Fantasy Kids Zsonglőr játszóház és Telefonos 7 próba is. Felsővároson a Fokán és a Felső-Tisza Parkban is vasárnap ünnepeltek, ott íjászat, lovaglás, arcfestés, ugrálóvár, különböző játékok, hang- és aromaterápia, motoroztatás várta a gyerekeket, akik sárkányhajózhattak is a Tiszán szüleikkel, valamint pódiumra léptek a Talent Énekstúdió gyermekfellépői is.A gyermeknap a világ sok országában ünnepnap, megünneplése Törökországból ered. Magyarországon 1931-től ünneplik, akkor még gyermekhétnek hívták, 1950 óta viszont már csak egy napig tart és minden évben május utolsó vasárnapján tartják.