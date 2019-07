A nyelvújító Dugonics Andrásra emlékeztek Szegeden

Dugonics András halálának 201. évfordulójáról emlékeztek meg csütörtökön. Fotók: Frank Yvette

1818. július 25-én hunyt el Dugonics András, a magyar nyelvápolás ikonja, a néprajzgyűjtés úttörője, egyetemi tanár, a nevezetes Etelka című regény szerzője. Róla emlékeztek meg csütörtökön a Dugonics Temetőben.A sírnál Csapó Benő, a Dugonics Társaság elnöke mondott beszédet, amelyben emlékeztetett, tavaly volt kétszáz éve annak, hogy elhunyt a szegedi születésű író. Mint mondta, Dugonics András megújította a magyar irodalmat és anyanyelvünket, melyhez sokat merített a helyi nyelvből és a mondavilágból, a szegedi nyelvhasználat kötetében is érzékelhető. Rámutatott, sok olyan szót használunk manapság, amiről nem is tudjuk, hogy ő találta ki, például a matematikában a kör, a gyök és a köb is hozzá fűződik, ahogyan a tantárgy neve is, éppúgy, mint a természettudomány.Hozzátette, azt gondolnánk, hogy egy nyelvújító a gazdaságos szóhasználatra is törekszik, Dugonics mégis több olyan szót is kitalált, ami hat tagból áll, de emellett ügyelt arra is, hogy a külföldiek is megértsék a szavakat, ha lefordítják. Kiemelte, társaságuk legtöbb tagja pedagógusként nap, mint nap szembesülnek azzal, hogy az oktatásban újabb szavakat kell kitalálniuk, például a tantárgyak, képzések megnevezésére.