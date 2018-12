Audi-motor dolgozik a Mol konténerében az egykori orosz laktanya mögött Szegeden

Többféle gázolajat hozott bevizsgálni az olajtársaság, ezekkel végeztek nemzetközi szabványok szerinti méréseket. A fékpadot az az Energotest építette, a „lelke" pedig az Audi Győrben készült háromliteres V6-os turbódízel motorja.

– Üzemanyagainkat folyamatosan fejlesztjük, akár nagyobb vevőink speciális igényei szerint is, és ehhez szükségesek a mérések

Nemrégiben a Szegedi Tudományegyetem, a győri Audi Hungária és a Mol képviselői az egykori orosz laktanya – a leendő tudományos park – területén elvégezték az első hivatalos méréseket a Járműipari Kompetencia Központ alapkövével együtt nyáron letett konténerben.Ennek részeként a Mol az egyetem rendelkezésére bocsátotta azt a speciális motorfékpadot, amellyel a belső égésű motorokat, a károsanyag-kibocsátást tudják vizsgálni.– Nyár végére befejeződött a próbaüzem, elkezdődtek a tesztmérések, s mára eljutottunk odáig, hogy élesben, konkrét megrendelés feladatain dolgozzunk – mondta ottjártunkkor Bozóki Zoltán, az SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékének egyetemi tanára, a motortesztpad-konténer melletti melegedőben. Az első éles mérés előtti megbeszélésen a tanszéki kollégákon túl részt vettek az Audi és a Mol külön erre az alkalomra Szegedre érkezett szakértői is.– Teszteljük azt a műszert, amelyet tanszékünk fejlesztett ki, és a munkának már a vége felé járunk – mondta Bozóki Zoltán, hozzátéve, hamarosan elkezdik építeni a prototípust is. Hármas a kooperáció a kutatás-fejlesztésben: az egyetem a műszert adja, az Audi a hátteret, a Mol a gázolajat.– mondta Baladincz Jenő, a Mol termékfejlesztési vezetője. Hangsúlyozta, vannak laboreredményeik, de ez itt sokkal életszerűbb mérés. Ezt erősítette meg Perger József is, aki a győri Audinál a járműhajtás, a fejlesztés és a méréstechnika szakmai vezetője.Megtudtuk, Győrben nemcsak motorokat és autókat gyártanak, hanem 2001 óta motor- és járműfejlesztő központot is üzemeltetnek. Az Audi, a Mol és az SZTE kutatásának középpontjában a belső égésű motorok károsanyag-kibocsátása, az ehhez kapcsolódó mérési technológiák fejlesztése áll.Mialatt az újságíró az elméleti információkat szívta magába, egy kisebb csapat már melegítette az Audi-motort a mérőkonténerben. Ifjabb Bozóki Zoltán tanszéki mérnök és Pap Imre egyetemi hallgató meglehetősen szűk helyiségben üldögélve nézegette a temérdek műszert. Megtudtuk, városi autózást szimulálva mérik a károsanyag-kibocsátást, plusz a kormot is – természetesen csak azután, hogy a dízelmotor elérte üzemi hőmérsékletét.