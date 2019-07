Élnek az új családtámogatási rendszerrel a szülők: hamarabb kerülnek bölcsibe a gyerekek

A családvédelmi akcióterv része

A Siha közi bölcsődében nyáron is sok gyermek van. Itt még van néhány szabad hely, ám a belvárosi bölcsődék telt házasak. Fotó: Török János

Ásotthalmon kinőtték a tavaly átadott bölcsit

Kevés a bölcsőde a Belvárosban és Újszegeden

– Egy éve, augusztusban nyitottuk meg a településen a minibölcsődénket, ez hét gyermeket fogadhat, de már októberben telt ház volt, most a duplájára lenne igény. Ezért pályázunk arra, hogy 12 kisgyermeket tudjunk ellátni – mondta kérdésünkre Ferenczi Ferenc, Tiszasziget polgármestere. Makón is hasonló a helyzet, Tóthné Balázs Andrea, az Egyesített Népjóléti Intézmény vezetője azt tapasztalta, ma már főként a GYED-extra miatt hamarabb íratják be gyermeküket a szülők. – Míg korábban kétéves kor előtt jöttek a kicsik, most másfél évesen lesznek bölcsisek. Így nálunk is nagy szükség van a férőhelyekre, már van beiratkozónk 2020-ra is – magyarázta az intézményvezető. Ők is pályáznak bővítésre, a Kálvin téri intézmény kapna egy új csoportszobát, jelenleg 48 kicsit tudnak fogadni, győztes pályázat esetén ez 60-ra emelkedne.A júliusban indult családvédelmi akcióterv keretében új bölcsődei férőhelyek létrehozását tervezi a kormány. – 11,5 milliárd forintot szánunk bölcsődefejlesztésre, emellett jut majd pénz a bölcsődei dolgozók bérfejlesztésére, valamint az intézmények finanszírozására is – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, Novák Katalin. Megjegyezte, a bölcsődék működtetése ugyan az önkormányzatok feladata, de az állam a korábbinál nagyobb mértékben finanszírozza ezt, így az önkormányzatoknak már nem ráfizetéses az intézmények fenntartása. A korábbi 30 ezerről mostanra 50 ezerre növelték a bölcsődei férőhelyek számát, 2022-re pedig szeretnék elérni a 70 ezer férőhelyet.Szétnéztünk Csongrád megyében, kiderült, nem csak Makón és Tiszaszigeten, mindenhol van igény a bölcsődei ellátásra. Márciusban megírtuk, hogy Mórahalom 56 millió, Zsombó pedig 35 millió forintból fejlesztheti bölcsődéjét. A Mórahalmi Huncuthalom Gyerekvilág bölcsőde intézményvezetője, Baloghné Baranyás Ágnes megerősítette, valóban bővítenék a jelenlegi intézményt egy új épületrésszel, benne két csoportszobával. – A jelenleg 78 férőhelyes bölcsinkbe így 106-an járhatnak majd. Úgy érzékeljük, a szülőknek fontos, hogy vissza tudjanak menni dolgozni, megtartsák munkahelyüket – vélekedett az intézményvezető. Csakúgy, mint makói kolléganője, ő is úgy látja, kihasználják a családok az új családtámogatási formákat.Tiszaszigethez hasonlóan Ásotthalomnak is tavaly lett bölcsődéje, ahová 12 kisgyermek jár. Toroczkai László polgármester úgy fogalmazott, nagy siker a bölcsi, amit gyorsan ki is nőttek. – Sajnos a most felújított épület nem bővíthető, ezért egy másik telephelyen az óvoda mellett tervezünk egy teljesen új intézményt, amely 24 főt tudna ellátni, úgyhogy megmaradna a mostani minibölcsi is – részletezte a polgármester. Erre még most nyújtják be pályázatukat.Szegeden is körülnéztünk, a Siha közi bölcsődében azt tapasztaltuk, a nyári időszak ellenére nagy a kihasználtsága a 96 férőhelyes intézménynek. Itt van még pár szabad hely, ám folyamatosan jönnek az édesanyák, nemrégiben Angliából hívták az intézményt, hogy egy család szeretne hazaköltözni és szeptembertől beíratták a gyermeket. Király Sándornétól, a Szegedi Bölcsődék Igazgatóságának vezetőjétől megtudtuk, június 3-ig 580-an jelentkeztek, összesen 30 szabad helyük maradt, ám már ez is telik be. Hozzátette, a Belvárosban és Újszegeden kevés intézményük van, ott többre lenne igény. Az önkormányzattól megtudtuk, terveznek fejlesztéseket a két településrészen: Újszegeden a Töltés utcai bölcsőde kiváltását tervezik egy új 64 férőhelyes épület építésével. A Belvárosban a Vitéz utcai bölcsi bővülne. Emellett jelenleg zajlik a Gyík utcai és a szőregi korszerűsítése, és hamarosan elkezdik a Siha közi intézmény felújítását is.