Fidesz: Botka László nem akar ipart Szegedre

Hozzátette, a városvezető elmondása szerint 2018-ban is nőttek az adóbevételek, de ha az egy főre jutó összeget nézzük, a lista végén kullog a város, fejenként 62 ezer forinttal.

– Nyíregyházán 68, Kecskeméten 85, Székesfehérváron 164, Győrben pedig 172 ezer forint ez az összeg. Botka László és a szocialista városvezetés gazdaságilag megbukott. Olyan jó adottságai vannak a városnak, mint a hármashatár, vagy épp az egyetem, sőt, az Orbán-kormány 2010-es újraiparosítási törekvései által 1200 milliárd forint működő tőke jött hazánkba, Szeged mégsem élt vele. Miskolcon Lufthansa-beruházás, Debrecenbe a BMW költözik be, fájdalmas, hogy csak a szegedi vezetés nem törekszik arra, hogy ide hozzon nagyipart, amivel munkahelyeket teremtenének – hangsúlyozta.

Tápai Péter elmondta, szeretnék, ha ezekkel a tényekkel a szegediek is tisztában lennének, ezért szórólapokon ismertetik az adatokat, amely minden postaládában megtalálható lesz hamarosan.