Gyermek és családi napot tartott az Ágota Alapítvány - galéria

Fagyi, vattacukor, csillámtetoválás, csocsó, ugrálóvár, boldog és mosolygó gyermekek – ezt láthattuk szombaton a Zápor-tónál. Délelőtt több mint három ezer gyermek vette birtokba környéket, ahol idén is megrendezte hagyományos gyerek és családi napját a Szent ÁGOTA Alapítvány, és a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató. – A Dél-alföldi régióból – Csongrád, Bács-Kiskun és Békés megyéből - érkeztek gyermekek, akik nevelőszülőknél és lakásotthonokban élnek. Ahogy látszik rengetegen jöttek innen a környékről is, hiszen ennek a napnak pont az a célja, hogy integrálja a családban illetve az állami gondoskodásban élő gyerekeket – mondta Kothencz János, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató igazgatója és a városrész önkormányzati képviselője. Hozzátette, a rendezvénnyel az előítéletek csökkentése is a céljuk, hiszen minden gyermek megérdemli a gondoskodást, az élményeket.– Ugráló váraztam és a bikán is ültem már eddig – mondta a 10 éves Dávid, aki nevelőanyukájával és három nővérével jött el a családi napra. A tinilányok Dorina délutáni koncertjére kíváncsiak.– Én egy kérdőívet töltöttem ki a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának sátrában, mesélte Torgyik Cintia, aki Fajszról érkezett. Halkan árulta el, hibátlanul sikerült. Csillámtetkót szeretett volna még, ám a lányok körében ez volt a legnépszerűbb, így erre várnia kellett. A fiúknál az élő csocsó és a trambulin tarolt, és persze gyorsan fogyott az ingyen vattacukor és a fagylalt is. A Csongrád megyei mellett a Szegedi Rendőrfőkapitányság is kitelepült, hosszú évek óta jó a kapcsolatuk az alapítvánnyal, gyakran szerveznek közös programokat. A nevelőszülői hivatást is népszerűsítették a gyermeknapon, ahol nevelőszülőktől szerezhettek információt az érdeklődők.Már délelőtt rengetegen voltak a Zápor tónál, 2 órakor ez a szám megduplázódott, az Apostol zenekar koncertjén közel ötezren voltak. Sokan tomboltak együtt az Animal Cannibals-szel, ám a gyerekek nagy része a tini sztár Dorinát várja a legjobban.