Ha szükség van rá, csak leakasztják: nagy az igény a szabad fogasra Szegeden is

Tavaly januárban a fővárosban indult a Szabad fogas akció, ehhez akkor sokan csatlakoztak. Egy éve, a karácsony előtti héten a szegedi Somogyi-könyvtár Csillag téri fiókkönyvtára elé is kiraktak egy fogast. Akkor a dolgozók gyűjtötték össze az otthon feleslegessé vált meleg ruhadarabokat, később felajánlásokat is kaptak olvasóiktól. A könyvtár egyik dolgozójának, Terhes Katalinnak az ötlete volt, hogy csatlakozzanak az országos akcióhoz. – Nekünk ez nem kerül semmibe, akkor miért ne segíthetnénk. A környéken sok a rászoruló, szociálisan hátrányos helyzetű ember – mondta a könyvtáros. Idén úgy gondolták, már december elején kiteszik a fafogast, és rendszeressé teszik a kezdeményezést. – Akkor csak egyhetes volt az akciónk, melynek sikerén felbuzdulva gondoltuk úgy, hogy most egész decemberben a könyvtár nyitvatartási idejében lehet kabátokat hozni és vinni – magyarázta Sipka Árpád fiókkönyvtár-vezető.„Ha fázol, vegyél el egy kabátot. Ha segíteni akarsz, tegyél ide egyet" – olvasható a fogasra kitett papíron. Sokan élnek is ezzel, vannak, akik behozzák a könyvtárba, míg mások csak ráakasztják a fogasra a meleg holmikat, amelyen hétfő reggel 15-20 téli ruhadarab várta a gazdáját: télikabátok mellett kardigánok, pulóverek, sapkák és sálak. Tavaly cipőt is kaptak, ezeket nagyon hamar elvitték. Többnyire egyedülálló idős emberek válogatnak a ruhák között. Etelka egy kardigánt nézegetett, mint mondta, a lányának kellene, ám végül úgy látta, kicsi lesz rá, így visszarakta. Úgy tervezi, visszajön még a héten.Reggel még teli volt a fogas, délutánra azonban már újra kell tölteniük azt a könyvtár dolgozóinak. Naponta többször szokták cserélgetni is a ruhákat, attól függően, mi fogy el. Megtudjuk azt is, hogy már nemcsak a dolgozók és a környékbeliek hoznak meleg ruhákat, volt, aki Újszegedről jött át csak ezért. A könyvtár a két ünnep között is nyitva tart, ezért úgy döntöttek, december 28-ig nyitvatartási időben állni fog a szabad fogas. Terveik szerint jövőre is folytatják a kezdeményezést, ami itt marad, elteszik jövőre.Egy másik akciót is indított a Somogyi-könyvtár: mindegyik könyvtáruk épülete előtt egy ládába lehet beletenni a kutyáknak és macskáknak szánt konzerveket és szárazeledelt december 14-ig.