Jó közepes őszibarack termésre számítanak idén Szatymazon, de kevés és ízületes is a munkáskéz

Lajkó Andor: vasárnap már szedhető a legkorábbi fajta. Fotók: Karnok Csaba

A szezonindítón egy 9 millió forintba kerülő őszibarack válogatógépet is bemutatottak, ami jelzi, hogy fogy a kétkezi munkás, aki osztályozná a gyümölcsöt. Tulajdonosa, Gyuris Mihály az őszibarack-termesztők szövetségének alelnöke felajánlotta, hogy szezonban pár száz láda barackkal bárki kipróbálhatja, így néhány nap múlva az is kiderül, hogy az a fajta bírja-e a gyűrődést.

Olcsóbb lesz, mint tavaly

Az idén közepes, 30-35 ezer tonnás termésre számít a FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs Terméktanács alelnöke. Apáti Ferenc hangsúlyozta, a gyümölcs nagyon időjárásfüggő, 15 és 60 ezer tonna között ingadozik a termés. A tavalyi rekordgyenge év miatt az őszibarack ára nagyon magas volt, így ez idén jelentősen csökkenhet. A magyar ár szempontjából még kérdéses, hogy az olasz importból mennyi „zúdul" majd az országra, az ugyanis a közepes hazai termés mellett is lenyomhatja az árakat.

Bemutatót tartott csütörtökön a Dél-alföldi Őszibarack-termesztők Szövetsége. – Nem lett akkora a fagykár, mint az első ijedségre sokan várták, az elmúlt öt év átlagának 60-70 százaléka lehet az idei termés – mondta Lajkó Andor alelnök, aki maga is 20 hektáron gondozza a gyümölcsöt. 15 fajtája van, a legkésőbbit augusztus 20-án kezdik szedni, neki nincs szeptemberi érésű barackja, hiszen akkor már szilvázik.A „homok minden esőt elnyel" hiedelem megdőlt Szatymazon, ha nem is állt a víz a barackosban, azért itt-ott szokatlanul mély volt a talaj. – Nagyon kevés volt a téli és a kora tavaszi csapadék, mostanában meg már túl sok esett, ami kedvez a gombabetegségeknek, többször kellett permeteznünk, mint egy átlagos évben – mondja a gazda. Hangsúlyozza, szigorúan betartják az egészségügyi várakozási időt, ami 2-től 50 napig nagyon különböző lehet, de mindig inkább rátartanak néhány napot.Neki nincs a legkorábban érő Starcrest fajtából, de a bemutatónak helyet adó gyümölcsösben ilyet is találtunk. Kicsit még harsogott, de már szépen folyt a leve, most is hibátlan, de csak két-három nap múlva lesz igazán piacképes. Megtudtuk, a fagyok miatt idén legtöbb fajtát elég volt egyszer ritkítani, s akkor is inkább a csomókból vettek le néhányat.Őszibarackot 3 ezer hektáron termesztenek az országban, ebből ezer Szeged-Szatymaz környékén található.Neki a gép úgy változtatja majd meg az életét, hogy csak délelőttönként szedik a barackot, akkor is csupán 12 emberel a 18 helyett, és délután válogatnak. A géphez minimum 7-8 ember kell, hogy etesse, illetve méret alapján beládázza. – Ízületes már a válogató asszonyok keze, nem bírja, nem győzi a munkát, ezért kellett a gép – hangsúlyozta a bemutató résztvevőinek.Maga a gép érdekes számítógép-vezérelt szerkezet, ami nagyon gyorsan képes lemérni a barack súlyát és ez alapján dönti el, hogy a hat fakk melyikébe pottyantja. Mivel pedig a súly arányos a mérettel, közel egyforma barackok kerülhetnek majd a ládákba.