˝Jól mutat, de alig lehet vele jóllakni˝ - Szilveszterre a malac a sláger

Szerencsés a köröm, csülök, farok, fül



A szilveszteri babonák szerint a malacot sütve szokás fogyasztani. Szerencsét hozó testrészek közé a köröm, a csülök, a farok és a fül tartozik, ezért célszerű olyan ételeket választanunk, amelyek együtt tartalmazzák ezeket. A hagyományok szerint nagy jelentősége van annak, hogy mit eszünk az év utolsó és az év első napján, ugyanis ezek befolyásolják sorsunkat a következő évre. Az emberek többsége helytelenül ismeri a konyhai mítoszokat. Közismert tény, hogy „szilveszterkor malacot kell enni", amely azonban rosszul maradt meg a köztudatban. A régi magyar hagyományok szerint a malac ugyanis az orrával előre túrja a szerencsét, ezért aki újév napján malacot fogyaszt, nagy eséllyel néz szerencsés év elé. Ha azonban szilveszter napján fogyasztunk malacot, akkor nem a szerencsét, hanem az óév minden gondját és baját túrja előre, amelyek így végigkísérik az új évünket.

Az ünnepi időszak másról sem szól, csak a folyamatos sorban állásról. Várakoztunk már bejglire, halra, halászlére, most pedig néhány nap pihenő után újra sorban áll a tömeg. Már csütörtökön elkezdődött a roham a szilveszter egyik elmaradhatatlan hozzávalójáért, a malachúsért.Az újszegedi Príma Novában hosszan kígyózott a sor, legtöbben a bőrös malacot és a csülköt vitték.A húspult egyik szélén hevert két kismalac, az egyik már két darabban. Az egésznek 1999, a félnek 1490 forintért mérik kilóját. A három részre bontott, körülbelül 25 kilós süldőknek 1499 forint kilója.Míg az eladó az egész malacot emelgette a fotó kedvéért, megérkezett egy vásárló. – Meg ne harapja az objektívet – viccelődött Soós Albert, aki azt mondta, már éppen a kasszához indultak, de az utolsó pillanatban a malac láttán mégiscsak visszafordultak. – Majd még kitaláljuk, mi lesz belőle, nem volt tervbe véve, most először sütünk malacot – mondta Soós Albert, aki elégedetten tette kosarába a 8900 forintos árcédulát viselő fél malacot.A pult másik végében jól fogyott a bőrös hús. A Gyuriként és Évaként bemutatkozó házaspár majdnem összevitatkozott azon, hogy három vagy négy csülköt vegyenek, de Éva győzött. – Három lett végül, szerintem elég lesz, bár szeretnek enni a fiúk – mondta az asszony.A Maros utcai Pick márkaboltban csütörtök délelőtt hiába kerestünk malacot, péntek reggel 9-re ígérte az eladó. Itt egyelőre formás hátsó csülkök sorakoztak a hűtőpultban, kilónként 749 forintért.A Mars téri nagycsarnokban, a derekegyházi sertésvágó és húsfeldolgozó üzem mintaboltjában két csinos malac is vevőre várt a pultban. Egészben 1750 forint kilója. A bőrös süldő 680 kilónként. Mint az üzletvezető elmondta, saját vágóhídról érkezik a friss hús, így kedvezményes áron tudják adni.Az Irén csarnokban Kotroczóéknál annyi a süldő, hogy csak az üzlet hátuljában tudták fellógatni az állatokat. A pult is bőrös süldő húsával volt tele. Bognár Zsolt hentes elmondta, a malachús mellett már most jól fogy a virsli és a kocsonyába való hús.– Nálam nincs, nem is kértem, de én mindenkit lebeszélek róla – mondta a szegedi panelok tövében húsboltot üzemeltető hentes, Annus Dezső, amikor a szilveszteri malacról érdeklődtünk. A szegedi Szamos utcai HUSI Húsboltocska vezetője úgy véli, az ár-érték aránya miatt nem éri meg a malac. – Ha mondjuk 2000 forint kilója, ötkilós az állat, az tízezer forint. Lejön a feje, a köröm, alig marad rajta hús. Azon kívül, hogy jól mutat, más előnye nincs, mert alig lehet vele jóllakni. Egy 10–15 kilós süldő jobban megéri egy nagyobb társaságnak – magyarázta a hentes.