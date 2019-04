Kétszáz palacsinta fogyott Szatymazon - galéria

A nagyteremben kézműveskedni, kifestőzni lehetett, de természetesen nem maradt el az arcfestés sem. A legnagyobb szenzáció Rácz Laci bácsi, a helyi Fakanál klub atyja, amatőr királyi szakács, tavaly óta palacsintakirály és a kecskeméti palacsinta fesztivál állandó résztvevője és nyertese, valamint három segítője által készített több mint kétszáz palacsinta volt.Laci bácsinak Nagy Norbert, Szabó Sándor és Lajkó Zoltán segítettek, hogy időben elkészüljön az édesség, amit már alig várt a gyereksereg. Öt kiló lisztből joghurt, tej, tojás és szóda hozzáadásával készült az alapanyag, amit sülés után kakaóval és lekvárral töltöttek meg. Laci bácsi elmondta, igazából száz óriáspalacsinta készült, de azok olyan nagyok, hogy félbe vágták a gyerekeknek. Tóth Szilvia elárulta, hogy neki a fahéjas a kedvence, de azért a kakaósat is szereti. Az ínyenceknek a közelmúltban rendezett kecskeméti palacsinta fesztivál első helyezett palacsintájából is készített egy kis kóstolót a mester: a libamájas, édes tokaji borban áztatott mazsolával töltött változatot is megkóstolhatták a szerencsések.