Legyen a feleségem - kéri Nagy Sándor: a Játékszín nagy sikerű darabja is látható decemberben a színházban

Jelenet a Legyen a feleségem produkcióból.

Mit ér egy férfi, ha nincs mellette nő? Sokak szerint feleség nélkül nem az igazi. Így gondolja ezt Bill McGregor is, vagyis Gálvölgyi János. Jim Watt – Nagy Sándor – épp ezért gyorsan megpróbál keríteni egyet, főnöke kedvéért.– Jim nem nőcsábász, csak picit nagyobb az egója, mint az átlagnak. Jó szakember – mesél brókerszerepéről Nagy Sándor. – A főnöke úgy gondolja, hogy aki dollármilliókkal üzletel, annak biztos háttér kell, egy feleség. Nem pedig egy olyan munkás, aki nők után futkos.Lévén brókert alakít, azt is elárulta, hogy ő a magánéletében nem foglalkozik sokat az ilyen jellegű dolgokkal. Csak amennyi szükséges. A darabot illetően persze nem minden arany, ami fénylik, így a főnöke sem egy szent, árulta el.Miatta áll neki feleséget keresni, noha csak egy estére. – Jimnek van egy komoly kapcsolata. Két éve együtt él a barátnőjével. A fő probléma, hogy kissé tapintatlan.Jim nem hitte, hogy mennyire fontos is a barátnőjének, hogy egyestés feleség lesz-e, vagy rendes. Ő élvezi az életet, nem igazán megy a mélyére. Bár neki is tanulságos a darab. Könnyű vígjáték, és persze a végére happy enddel zárul, noha addig több ajánlat is elhangzik. Megkéri Territ – Lévay Viktóriát –, de végül csak Edna, a takarítónő adja be a derekát, vagyis Kovács Patrícia.– Csodálatos Edna, de mindenki. Ő vicces, tájszólással beszél, szarkasztikus. Patrícia zseniális ember és színésznő is. Volt olyan ismerősöm, aki húsz percig nem ismerte fel a színpadon – meséli a kevésbé gyönyörű takarítónőről.A 100. előadást tavaly nyáron játszották, ám a társaság és Nagy Sándor nem érzi annyinak: – Szeretjük, állandóan telt házzal megy. Ragaszkodunk Kapitány Iván rendezéséhez.