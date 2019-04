Megújult a polgármesteri hivatal és a sportcsarnok is Domaszéken - Fotók

Mindkét beruházás még a télen befejeződött, és bizonyították is a hatékonyságot, az ünnepélyes átadót és bejárást viszont csak csütörtökön tartották meg, amelyen B. Nagy László országgyűlési képviselő is jelen volt. Az eseményen Kispéter Géza polgármester kiemelte, mindkét fejlesztés az energiamegtakarítást, a fenntartási költségek csökkentését célozta meg.– Nagyon fontos szempont volt, hogy olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyek a kivitelezés során a lehető legkevésbé érintik a normál működést. A hivatal épületeire 36 millió 760 ezer forint támogatást nyertünk, az összegből homlokzati hőszigetelés és a homlokzati nyílászárók cseréje, illetve a főépület fűtéskorszerűsítése és akadálymentesítése valósult meg, illetve új tetőszerkezetet is kapott. A sportcsarnok renoválására 63 millió 240 ezer forintot kaptunk, viszont az eredeti terveket módosítani kellett a megugró építőipari árak miatt, így hőszivattyús fűtésrendszert alakítottunk ki napelemekkel. Ezáltal gyakorlatilag nullára csökkent a csarnok fűtési költsége, a rendszert pedig nyáron hűtésre is tudjuk használni – részletezte a településvezető.