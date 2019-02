Megvan a szabadtéri Titanicjának szerelmespárja

A musical a szabadtéri Valentin-napi bérleteinek is része lett. Az ötszörös Tony-díjas musicalt Somogyi Szilárd állítja színpadra, méghozzá non replica változatban, vagyis saját rendezői koncepcióval. Kate McGowant Vágó Zsuzsi, a Budapesti Operettszínház tagja alakítja majd augusztusban. Szerelmét, Jim Farellt pedig nem más, mint Veréb Tamás, aki legutóbb A notre-dame-i toronyőr púpos Quasimodóját alakította a szabadtérin. A darab akkora sikert aratott 2017-ben, hogy egy évvel később ismét műsorra tűzték a csillagtetős színpadon. A csípős humorú, mindenre kíváncsi Alice Beanet Détár Enikő játssza.A Titanic tervezőjét, Thomas Andrewst Szabó P. Szilveszter formálja meg, aki szintén játszott A notre-dame-i toronyőrben, ott Frollót alakította. A legendás hajó tulajdonosa, Bruce Ismay pedig Szolnoki Tibor lesz, aki szintén a Budapesti Operettszínház tagja. Az előadásban rajtuk kívül feltűnik még Sándor Péter, Kerényi Miklós Máté, Frankó Tünde és Földes Tamás is. A kapitányt Ottlik Ádám játssza.