Mol Partnerkártyás játékunk nyertese azt kapta, amire vágyott: Attila kávéfőzőt kért, és megadatott

Éppen kávéfőzőt szeretett volna Németh Attila, sikerült is megnyernie. Fotó: Kuklis István

Nyerhet is a Mol Partnerkártyával



A delmagyar.hu/mol oldalon március 3-án éjfélig lehet Mol Partnerkártyát igényelni. Ennek egyedüli feltétele, hogy a regisztráló legalább egy éve lapunk hűséges előfizetője legyen, vagy új előfizetőként egyéves hűségnyilatkozatot írjon alá. A programban részt vevők literenként 6 forinttal olcsóbban tankolhatnak országszerte több mint 440 Mol üzemanyagtöltő állomáson, ráadásul multipontokat is gyűjthetnek, amelyeket aztán forintra váltva vásárlásra használhatnak fel. A Mol Partnerkártyát postán keresztül kapják meg a regisztrálók, akik közül hetente két-két nyertest sorsolunk ki. A szerencsések késkészletet, kávéfőzőt, illetve ágyneműszettet nyernek. Nevüket keddi lapszámainkban közöljük.

Németh Attila alig hitte el, hogy ő a Mol partnerkártyás játékunk újabb nyertese.– Egyik este regisztráltam a kártyáért a delmagyar.hu/mol oldalon, másnap pedig értesítettek, hogy engem sorsoltak ki. Egyébként a feleségem talált rá a játékfelhívásra, én csak kattintottam – meséli az ásotthalmi férfi, aki sokat ül autóban: ügyvezetőként dolgozik egy mórahalmi cégnél, havonta 5-6 ezer kilométert is levezet. Emellett önkéntes tűzoltó is.A Délmagyarországra legalább 10 éve előfizetnek. Mint mondja, reggel elolvassa a nyomtatott lapot, napközben pedig a delmagyar.hu oldalon tájékozódik, ha friss információra van szüksége. Mindenre kíváncsi, de leginkább az aktuálpolitikai helyzetről szóló cikkeket, illetve a helyi híreket keresi az újságban. Attila és felesége eddig többször játszott lapunkkal, bár az is előfordult már, hogy a sok elfoglaltság miatt kicsúsztak a jelentkezési határidőből.– Ha azonnal nem jelentkezünk a játékokra, rendszerint lemaradunk. Régebben még mezőgazdasággal is foglalkoztam, de a mi vidékünkön ezt nem éri meg kicsiben csinálni, munka mellett pedig nagyban nem ment, ezért ezzel felhagytam. Viszont a ház körül van tennivalóm bőven. A kertes ház egy egész életre munkát ad az ott élők számára – mosolyog Attila, aki Szegeden járva ugrott be szerkesztőségünkbe a várva várt nyereményéért.