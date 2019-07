Orgonák éjszakája Szegeden is

Idén első alkalommal rendezi meg a Filharmónia Magyaror­szág az Orgonák éjszakáját, amelynek Szeged is otthont ad. A július 20-i országos zenei esemény célja, hogy értékes ismereteket közvetítsen a hangszer történelméről, működéséről, építéséről és jövőjéről.Szegeden több templomban is megszólalnak az orgonák: a Rókusi templomban este 8 órától a Kodály Filharmonikusok Debrecen Kamarazenekara lép fel, közreműködik Somogyi-Tóth Dániel orgonista, valamint trombitán játszik Csősz János. Az esten Händel, Bach, valamint Telemann műveiből csendülnek fel részletek. Ez az előadás fizetős, és egyben egyik kiemelt eseménye is a programnak. Szeged mellett egyébként nagyszabású koncertet tartanak Budapesten, Szombathelyen és Pécsett is.A kiemelt programon kívül ingyenes orgonakoncertekkel több szegedi templom is várja az érdeklődőket különböző időpontokban.Az újszegedi Árpád-házi Szent Erzsébet-templomban a szentmise után 18 óra 50 perckor, valamint a Szent Te­­réz-templomban, szintén a szentmise után, 6 óra előtt 10 perccel elhangzik Kovács Szilárd Intrada című orgonaműve Lucz Ilona zongoraművész-tanár előadásában. A Dáni utcai Szent József jezsuita templomban is ez a mű csendül majd fel este fél 8-kor Perneczky Balázs orgonaművésztől. Ezek mellett a szegedi evangélikus, az alsóvárosi ferences és a tarjáni Szent Gellért-templomban is megszólalnak az orgonák.Az országos eseményt több rekordkísérlettel is egybekö­tik, például megpróbálják meg­dönteni az egy nap alatt legtöbbször el­­játszott kortárs or­­go­­na­­mű rekordját, illetve arra is kísérle­tet tesznek, hogy az eseményre komponált dallamokat az országban a lehető legtöbb orgonán egyszerre szólaltassák meg.Az Orgonák éjszakájáról további részleteket a www.orgonapont.hu/orgonak-ejszakaja oldalon találhatnak az érdeklődők.