Örömöt és bosszúságot is hozott az első hó és még nincs vége! - fotók

Az idei tél első nagyobb havazását hozta a hétvége – nemcsak megyénkben, az egész országban fehérbe borult a táj. Szegeden a környezetgazdálkodás munkatársai már péntek este, azaz a hóesés kezdetétől hozzákezdtek a síkosságmentesítéshez. Így – bár szombaton változó intenzitással egész nap hullott a hó – viszonylag jól lehetett közlekedni a városban. Az önkormányzati cég munkatársai folyamatosan dolgoztak: kézi erővel, síkosságmentesítő tehergépkocsikkal és kisgépekkel takarították az utakat, bicikliutakat és járdákat.Akadt munkájuk a tűzoltóknak is bőven. Árokba borult autókhoz és leszakadt faágakhoz riasztották őket legtöbbször. A komolyabb esetek csak szombat reggel történtek: árokba szaladt és elakadt autóbuszt is menteniük kellett. – Az egyik busz nem szállított utasokat, míg a szentesi busz utasait a DAKK Zrt. egy másik járata továbbvitte. Emellett jó néhány az útról lecsúszott autót is vissza kellett húzniuk kollégáimnak, de szerencsére személyi sérülés nem történt – tudtuk meg Tátrai Jánostól, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltó alezredesétől. Hozzátette, a legtöbb munkát szombat délutántól vasárnapig a leszakdt faágak adták, amelyek nem bírták a hó súlyát. Közel 40 ilyen esethez riasztották a katasztrófavédelmet a megyében. A legtöbb Szegeden történt. Egy hatalmas faág a Vitéz utcában vezetékeket is leszakított. A József Attila sugárút és Dankó Pista utca sarkán a tűzoltók kiérkezéséig – szintén leszakadt ág miatt – a rendőrök írányították a forgalmat– tájékozatta lapunkat Szabó Szilvia a Csongrád Megyei Rendórfőkapitányság szővivője. Tiszaszigeten pedig a hóeltakarítást végző egyik traktor kötött ki az árokban. Egy nem várt aknafedél a rutinos hóeltakarítót is megtréfálta – a gazdakör tagjai siettek a segítségére, így folytathatta a munkát.A meterológiai adatbázis információi szerint a megyében 12 centiméter hó esett. A lehullott hó szánkózásra, hóemberépítésére megfelelő volt – már szombaton is sok hóembert lehetett látni a városban, vasárnap délelőtt pedig aki tehette, a töltésoldalban, vagy a Vértói dombon töltötte az idejét.– Ez szép volt! – mondta nevetve Bendegúz apukájának, amikor hason landolva érkezett szánkójával a domb aljára. Suhajda Róbert kislányával, Emmával már szombaton is eljött Tápéról ide, vasárnap már az édesanya is velük tartott. – Nagyon tetszik ez a pálya. Én Tápén nőttem fel, mi még a töltés oldalon szánkóztunk. Nem tudtam, hogy van ilyen lehetőség – mondta Melinda, miközben férje és kislánya hóembert építettek. Roland két fiával érkezett, ők gyakran járnak ide, nyáron bicikliznek és futnak a tó körül, télen szánkóznak.Az Országos Meterológiai Szolgálat honlapjáról kiderült: a héten éjszakai fagyokra számíthatunk, a hó lassan olvad. Helyenként hullhat kevés friss hó, főként a Tiszántúlon fordulhat elő hószállingózás, gyenge havazás, jelentős hómennyiség növekedésre azonban nem kell számítani.