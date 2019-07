Palkovics: Nemcsak a kormánynak vannak tennivalói, hanem az önkormányzatnak is

Tovább fejlődhet a Science Park, a lőszermentesítést elvégezték, két épület tervezése már folyik, derült ki Palkovics László innovációs miniszter szegedi látogatásakor. Fotó: Frank Yvette

– A Science Park kialakításának első lépései már megtörténtek, lőszermentesítették az egykori szovjet laktanya területét, most már befektetőket keresnek, ehhez a minisztérium és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. nyújt támogatást – jelentette ki Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, miután Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterrel közösen meglátogatta az ELI-ALPS lézeres kutatóközpontot. Palkovics László közölte: a Science Park területén két épület tervezése már folyik, az egyik az egyetem inkubációs központja. A Szegedi Tudományegyetemnek (SZTE) több olyan projektet is sikerült Szegedre hoznia az elmúlt időszakban, amelyeknek speciális helyigényük van. Ilyen például több járműipari beruházás és az ELI-vel közös, a nukleáris hulladékok könnyebb kezelését szolgáló eljárás kidolgozása. – Ez utóbbit kormány 3,6 milliárd forinttal támogatja, ennek részleteiről tárgyaltunk most – mondta a tárcavezető. Hozzátette, szerdán írta alá azt a szerződést, amely ebben az évben biztosítja a forrásokat ehhez a kutatáshoz az egyetemnek.A másik projekt, a Molekuláris Ujjlenyomat Vizsgáló Központ munkáját is elkezdték, ez a rákbetegségek korai felismerését, kutatását segíti elő. Palkovics Rovó Lászlóval, az SZTE rektorával is egyeztetett a nap folyamán. – A Science Park kialakításával nemcsak a kormánynak és az egyetemnek vannak tennivalói, hanem az önkormányzatnak is. A külső infrastruktúra, a közúti csatlakozás, a terület víz- és gázellátásának kiépítését fel kellene gyorsítani – hangsúlyozta a politikus. Úgy fogalmazott, a kormány mindent megtesz azért, hogy a belső infrastruktúra létrejöjjön, ám szükséges, hogy az önkormányzat is ellássa a feladatait.A miniszter kitért arra, a lézerközpont 2020 végére lesz teljesen működőképes. Az intézet működéséhez szükséges forrásokat a kormány biztosítja, ám a feladat ellátására már elkezdődött egy nemzetközi konzorcium létrehozása.