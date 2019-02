Potom 11 millióért teljes bútorzattal felszerelt lakásunk lehet Makkosházán 2023-ban!

Fotó: Ingatlanbazár

“Szeged-Makkosháza városrészen felújított, 1 szobás, 35 m2-es lakás teljes bútorzattal eladó . Az ingatlan egy 1980-as években épült, panel társasház első emeletén helyezkedik el. Az nyílászárók korszerűsítése megtörtént. A bejárati ajtó korszerű, 13 ponton záródó biztonsági ajtóra lett cserélve. A lakás szinte minden bútora külön az ingatlanba lett készíttetve, a sok szekrénynek köszönhetően bőséges tárolási lehetőségünk nyílik. Az otthon melegéről távfűtés gondoskodik. A környék infrastruktúrája kiváló, számos troli és busz, valamint villamos is közlekedik a környéken. Több nagyobb bevásárlóközpont is van a közelben. Az ingatlan első sorban befektetők számára ideális, mivel az idős tulajdonos 2023.01.01-ig tartó haszonélvezeti jog ellenében adja csak el az ingatlan tulajdonjogát (előfordulhat korábbi átadás is). Fizetési ütemezésben rugalmas."További képek és részletek az eladó lakásról az ingatlanbazar.hu oldalán!