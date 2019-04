Sokat tesz a fiatalokért is a családbarát vállalkozás

Tóth Gábor: Nem kell félni a pályamódosítástól! Fotó: Török János

A PC Trade Systems Kft. szervezésében idén harmadik alkalommal rendezik meg a szegedi IT Expót, amelyen a régióban élők ismerkedhetnek meg az informatika világújdonságaival. – Az egész elmúlt 18 év benne van a SzeBIT-ben, a szemléletformálás a cél – hangsúlyozza Tóth Gábor, hozzátéve, tavaly jó programpontnak bizonyult az önvezető autó, de mindig kell valami újat mutatni, idén is ezen dolgoznak.A PC Trade szakmai munkáját a Microsoft, a Hewlett Packard és a Fujitsu is elismerte. Ráadásul ez utóbbi amellett, hogy a világ egyik legnagyobb informatikai vállalata, azon három között van, amelyek a legtöbbet költenek innovációra. A Fujitsu Nagykövete díjat egyetlen cég kaphatja meg évenként az Európát, Afrikát, Közel-Keletet és Ausztráliát felölelő régióból.– A 27 ezer partner közül mi érdemeltük ki, és ahogy a nagy cég alelnöke fogalmazott, csapamunkánkért, korrektségünkért kaptuk – mondja az ügyvezető.Másfajta elismerések is vannak a tarsolyukban: 2017- ben például a PC Trade Systems lett az Év Családbarát Kisvállalata. – Egyaránt fontosak nekünk a gyermekes szülők, és azok is, akik még csak most állnak családalapítás előtt. Felelősségteljesebb az alkalmazott, ha már rendelkezik a család adta hátországgal – hangsúlyozza az ügyvezető.A PC Trade fontosnak tartja, hogy minél hamarabb használható tudást adjanak a fiataloknak. – Bátran jöhetnek bölcsész vonalról is. Ők egy másik szegedi vállalkozás, a Flow Academy valóban intenzív képzése után szerezhetnek olyan tudást, hogy elkezdhetnek dolgozni az ágazatban – bátorítja a pályamódosításon gondolkodókat a szakember, hozzátéve, több ilyen kollégájuk is van. Régóta jó a kapcsolatuk a Szegedi Tudományegyetemmel, mindent elkövetnek, hogy már a fiatalabbak is kötődjenek hozzájuk.Társadalmi szerepvállalásuk is aktív, számos – elsősorban a beteg, rászoruló gyermekekkel foglalkozó – alapítványt segítenek, illetve kiemelten támogatják a szegedi kézilabdaéletet. A PC Trade Systems a Pick ezüst fokozatú támogatója, a szegedi női kézilabdaklubnak pedig névadó szponzora. – Sok gyerek, fiatal van mindkét egyesületnél, szimpatikus csapatsport, jó a társaság. Fontos, hogy mindenki foglalkozzon informatikával, de a jó szellemi teljesítményhez kell az aktív sportolás is – vallja Tóth Gábor.