Szegedi színésznő mentette meg a fővárosi előadást

Ágoston Katalin a My Fair Lady című musicalben. Fotó: Centrál Színház

Sokakat lenyűgözött már Szegeden a Valahol Európában Évájaként és a Szent- ivánéji álom Herminájaként, a napokban viszont ismét a fővárosban kapott nagy tapsot. A My Fair Lady című musicalben, Eliza Doolittle szerepében kellett beugrania a Centrálban, Alföldi Róbert és Cserna Antal partnereként. Alföldivel egyébként hamarosan ismét együtt dolgozik, csak színész–rendező felállásban. Szegeden egy Bulgakov-darabot állítanak majd színpadra: az Álszentek összeesküvését.– Puskás Tamás igazgató hívott, hogy az Elizát játszó Tompos Kátya megbetegedett. Gyorsan kellett döntenem. A Centrál nekem a második otthonom, segíteni akartam. Meg- kaptam az előadás dvd-jét és a szövegkönyvet. Két tánc- és két részpróbán vettem részt, hét- főn próbáltuk egyben. Tájszólással kell beszélnem, amit meg kellett szoknom. A szöveg szerencsére jól van megírva, rögtön tájszólással gyakoroltam Szegeden – nyilatkozta lapunknak Ágoston Katalin, aki ezekben a hetekben Vidovszky György rendezésében A gyilkos című Alexandr Molcsanov-darabot próbálja a kisszínházban.– Eliza karakterének sok szólója és duettje van, így Katinak sok szöveget kellett megtanulnia, ami bravúrosan sikerült. Táncol, énekel és tájszólással is beszél a darabban. A Centrál Színház közönsége jót kacagott az utóbbin. Kedden és szerdán is ő alakította Elizát Tompos Kátya helyett, én a második előadást láttam, de olyan érzésem volt, mintha már huszadjára játszaná a szerepet – mondta Barnák László, a szegedi teátrum főigazgatója.