Tovább szépülhet a Vadaspark Lakópark kiserdei tanösvénye és ligete

A mintegy 300 pályázatot a szakmai értékelés és az alapítvány kuratóriumának döntése alapján 109-re szűkítették, majd a a Mol töltőállomásain lehetett szavazni róluk. A nyertesekről a vásárlók és a civil szervezetek szimpatizánsai döntöttek, a befutók egyenként félmillió forintos, vissza nem térítendő támogatást kapnak.Négy kategóriában lehetett pályázni országszerte, ebből az egyik a környezetvédelem-­fenntarthatóság volt, ahol a települési vagy környéki zöld területek rendezése, parkosítás szerepelt célként. A nyertes civil szervezetek programjaikat 2019 májusa és decembere között valósítják meg.– Célunk, hogy a lakópark mellett található kiserdő és liget tiszta, rendezett, könnyen karbantartható, és családi programokra, sétákra, piknikezésre, sportolásra alkalmas legyen. Álmuk egy erdei és ligeti ös­vény padokkal és sportolási le­­hetőséggel – mondta Maul Ibolya, az egyesület elnöke. Megtudtuk, és sétánk során is láttuk, hogy az erdei ösvényen már van két pihenő asztallal és padokkal, információs táblákkal. Ezeket egy korábbi pályázatnak köszönhetik. A kiserdő és a lakóházak között liget kialakításához, további szépítéséhez is felhasználják a pénzt, sporteszközt, valamint információs táblákat és padokat szereznek be.A legnagyobb fejtörést most talán az okozza nekik, hogy hova helyezzék el, betonozzák le a kültéri „edzőgépet", egyetlen lakó sem igazán lelkesedik azért, hogy az ő ablakához, kertjéhez legyen a legközelebb, tartanak a vidám és hangos sportolóktól. Maul Ibolya és egyesületi tag segítője már hat sikeres, 150–500 ezer fo­­rintot hozó pályázaton van túl. Ennek már több ponton is látszik az eredménye. A már említett erdei pihenő mellett főleg a játszótér és környéke szépült meg az utóbbi időben, és lett jóval használhatóbb.Ügyesen használják ki azt a lehetőséget, hogy 2016-tól az érettségi vizsgára jelentkezés előfeltétele, hogy minden diák 50 óra közösségi szolgálatot vé­­gezzen középiskolai tanulmányai alatt. Nagyon jó kapcsolatot ápolnak a szomszédos Fodor József és a közeli Móravárosi szakközépiskolával, so­­kat és eredményesen tudnak segíteni nekik a diákok. Várja is már a tanévkezdést az egyesületi elnök.