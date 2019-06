Trianonról emlékeztek meg a szőregi katolikus temetőben - Fotók

99 évvel ezelőtt történt a trianoni békeszerződés aláírása, de mintha nem is telt volna el ez a 99 év, ez legalábbis abban látszik, hogy az a nyugat-európai gőgös nagyhatalom, amely akkor összejött, és ránk kényszerítette a diktátumot, nap mint nap ugyanazzal a módszerrel próbál ellenünk tenni – hangsúlyozta kedden a szőregi katolikus temetőben szervezett megemlékezésen Zombori István nyugalmazott múzeumigazgató.Rámutatott: ha Jugoszlávián, Csehszlovákián és Románián múlt volna, akkor ma nem lenne Magyarország, mindent elkövettek annak érdekében, hogy ellehetetlenítsék hazánkat. Emlékeztetett: 2010-ben nyilvánította június negyedikét a nemzeti összetartozás napjává a jelenlegi kormány, hiszen céljuk, hogy segítsék a határon túl rekedt magyar embereket. Ezért épülnek óvodák és iskolák is, hogy a gyerekek saját anyanyelvükön tanulhassanak. Azt mondja, még ma is érezzük a saját bőrünkön a 99 évvel ezelőtti események hatását.Az ünnepségen koszorút helyezett el az emlékműnél a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, a Fidesz helyi szervezete, a Szőregi Baráti Társaság és a Szőregi Gazdák.