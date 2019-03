Úttörők köszöntőjét rejtette az időkapszula

Ötven évvel ezelőtt rejtettek el egy időkapszulát a szegedi Rókusvárosi Általános Iskola udvarának falában, azzal, hogy a benne lévő üzenet 2019. március 21-ére szól. Hogy mi van benne, azt mindenki csak találgatta, még úgy is, hogy az iskola két pedagógusa az intézmény tanulója volt, amikor a múltbeli üzenetet elhelyezték.csütörtökön rövid műsor után az iskola igazgatója, Kókai Gyula pár perces vésés után ki is tudta emelni a táblát, amely a falba vésett üregben elhelyezett üveget takarta. Mint kiderült, a „Mint a mókus fenn a fán" című úttörőnóta, amelyet az énekkar előadott, nagyon aktuális volt pár perccel korábban, a kapszulát ugyanis a Szilágyi Erzsébet Úttörőcsapat készítette a Tanácsköztársaság kikiáltásának 50. évfordulóján. Mivel pedig feltételezték, hogy az államforma további 50 év múlva is fennáll majd, a 100. évfordulóra szánt köszöntőjüket helyezték el a jövő úttörői számára. Mellé egy piros nyakkendőt, illetve kisdobos- és úttörő-igazolványokat tettek.Hogy a „Pajtások" megszólítással kezdődő levélből mennyit értettek a mai fiatalok, az nem derült ki, mindenesetre lelkesen fotózták a múltbeli relikviákat. Közben pedig sokan már azon törték a fejüket, ők mit tennének abba az időkapszulába, amelyet a jövőbe küldenek – ugyanis a hagyományt megőrizve újabb üzenet kerül majd a régi helyébe, amelyet 50 év múlva talán azok nyitnak majd ki, akik most alsós diákként tapsoltak a rendezvényen.