Akár át is lehet aludni az év végét: mindenki másképp búcsúzik 2018-tól Szentesen

A szentesiek is készülnek a szilveszterre. Az élőzenés partitól a házibuliig, a családi beszélgetésig sokféle tervről hallottunk az utca emberétől. Fotó: Kovács Erika

Ahány ház, annyi szokás – igaz ez a szentesiek szilveszteri terveire is. – Pihenni fogok szilveszterkor. Rengeteget dolgoztam év közben, alig volt néhány napnyi megállásom. December 31-én engem hat lóval sem tudnának kimozdítani. Örülök, hogy nem kell csinálni semmit. Lehet, hogy átalszom magam az új évbe – mondta egy hölgy Szentesen, akivel a posta előtt futottunk össze.– Egy baráti társasággal töltöm a szilvesztert, körülbelül 30-an leszünk – hallottuk Németh Imrétől. – Az ennivalót rendeljük. A költségeket pedig igazságosan elosztjuk. Természetesen zene is lesz, aki akar, táncolhat. Mivel a társaság remek lesz, bízom benne, hogy akár reggel 6-ig is eltart majd a parti.– Különösebb bulit nem szervezünk. Összejön a család, tévézünk, beszélgetünk – mondta Nagy Barbara, aki elárulta, a családi összejövetel fő fogása a pacal. A középkorú asszony a család kedvenc süteményeivel, Marika-szelettel és krémessel is készül az óévbúcsúztatóra.– Mi, a párommal az ipartestület zenés összejövetelén töltjük az óév utolsó, illetve az új esztendő első óráit – tudtuk meg Sülyös Bálinttól. – Minden szilveszterkor elmegyünk valahová. Szeretjük a társaságot. Jó kimozdulni. Fontos, hogy jól érjen véget az óév, illetve jó hangulatban induljon az új. Már nagyon készülünk rá. Éppen vettünk egy inget. A páromnak pedig új ruhát, hogy megadjuk a módját az ünnepnek.– Nem megyek sehová szilveszterezni, még a gyerekeimhez sem, pedig hívtak. Néhány hónapja vesztettem el a férjem. Gyertyát gyújtok az emlékére, és nézem a tévét. Hátha lesz benne valami jó műsor. Papával is mindig ez volt a szilveszteri szórakozásunk. Éjfélkor meg hívjuk egymást a gyerekekkel – mondta szomorúan egy idősebb asszony.A középiskolás Kovács Attila Szegedre megy a barátaival. Nincs különösebb tervük, majd alakul valahogy az este: – Kaját veszünk, pezsgőt viszünk. A buli meg adja magát!