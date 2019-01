Februárban költözik vissza az óvoda

"Tavasszal kezdődik az egészségház belső tereinek felújítása. A forrás már megvan rá. Az iskolában melegítőkonyhát és ebédlőt alakítanak ki, így a diákoknak nem kell majd 2 kilométert gyalogolniuk az ebéd miatt."

– Az elmúlt év ugyanolyan sikeres volt Nagymágocs életében, mint 2017. Számos tervünk valósult meg – összegezte az elmúlt esztendőben végzett munkát Szebellédi Endre polgármester.– A legfontosabb beruházásunk az óvoda és bölcsőde épületének felújítása volt. A 200 millió forintos fejlesztés elkészült, a műszaki átadás is megtörtént. A napokban érkeztek meg az új bútorok és konyhai eszközök, amelyek hamarosan a helyükre kerülnek.A tervünk az volt, hogy egy passzív házhoz hasonló energetikai osztályba sorolható épületet hozzunk létre, hogy minél minimálisabb összegbe kerüljön a fenntartása – magyarázta a polgármester. Az ünnepélyes átadás később lesz. A gyermekek a tervek szerint februárban vehetik birtokba a megszépült ovit.Az Ybl Miklós tervezte uradalmi épületet is felújították. A műszaki átadás ott is megtörtént. Újabb funkciókkal bő- vült az épület. Alkalmas lesz házasságkötésekre és más családi rendezvényekre is, mivel egy melegítőkonyhát is kialakítottak.Tavaly Nagymágocson lecserélték a tanyagondnoki kisbuszt önerőből és pályázati forrás segítségével. Emellett a település frekventált helyein, az ABC, a piac és a sportpálya mellett önerőből összességében 1200 négyzetméter nagyságú parkolót építettek.– Két évvel ezelőtt volt egy nagyberuházásunk a helyi konyhán. A tetőt akkor nem cseréltük ki. Ezt tavaly saját forrásból oldottuk meg. 2018-ban a település több pontján kamerát szereltünk fel. Bevált a rendszer, nagy a visszatartó ereje. Értéktár pályázaton is nyertünk forrást. Ugyancsak pályázatok segítségével a könyvtár, a művelődési ház és a polgármesteri hivatal digitális eszközparkja is növekedett – folytatta a polgármester. Szebellédi Endre hangsúlyozta, 2014-ben, amikor polgármesterré választották, adósságban úszott a település. Mára stabillá vált a gazdálkodás, a pályázatokhoz is tudják biztosítani a szükséges önerőt.Erre az évre is számos tervük van a nagymágocsiaknak.Tavasszal kezdődik az egészségház belső tereinek felújítása. A forrás már megvan rá. Az iskolában melegítőkonyhát és ebédlőt alakítanak ki, így a diákoknak nem kell majd 2 kilométert gyalogolniuk az ebéd miatt. Tervezik a tűzoltószertár felújítását, egy önkormányzati lakásban pedig polgárőrbázist alakítanak ki.Ótompaháton az önkormányzat megvásárolja azt az épületet, amelyben a bolt működik. A használaton kívüli, régi, kocsmai részben közösségi teret rendeznek be. Szebellédi Endre elárulta, ősszel ismét indul a polgármesteri posztért.