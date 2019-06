Magyar-amerikai közös hadgyakorlat kezdődött - fotók

Szentest, Dócot és Sándorfalvát is érinti a Szentesi Fokos elnevezésű többnemzeti gyakorlat. A június 12-éig tartó akcióban a Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezrede és a Bakony Harckiképző Központ, valamint az USA 18th Military Police Brigade, azaz a 18. Katonai Rendész Dandár kijelölt állománya vesz részt.A gyakorlatból mindkét fél profitál: az amerikaiak többnemzeti környezetben ismerhetik meg és sajátíthatják el a műszaki ezred hídépítési, átkelési lépéseit, a magyar fél pedig betekinthet az amerikai katonai rendészek feladatellátásába.A közös gyakorlat ünnepélyes nyitórendezvényén a Kossuth téren fogadták az alakulatokat. Itt Antal László ezredes, a Rákóczi-ezred parancsnoka elmondta, a most kezdődő kiképzési esemény egy több részből álló sorozat része, amelyet számos országban is megrendeznek.A Szentesi Fokos fedőnevű gyakorlat hagyományosan az Rákóczi-ezred kiképzési foglalkozása, azonban minden második évben nemzetközi együttműködésben rendezik meg. – Nemcsak a céljaink közösek, de együtt erősebbek is vagyunk – emelte ki az ezredes.Az amerikai egység parancsnoka 2016-ban Afganisztánban dolgozott már együtt magyar honvédekkel, Glenn Schmick ezredes, a 18. Katonai Rendész Dandár parancsnoka is az együttműködésben rejlő erőt tartotta fontosnak.– A közös gyakorlattól azt várjuk, hogy erősebb kapcsolat alakuljon ki az egységek között, hogy tanuljunk egymástól, és hogy hadászatilag fejlődjön az együttműködés a szövetségen belül. Sokan azt mondják, hogy nehéz a NATO-ban együttműködni. Pedig pontosan ez az ereje, nagyszerű az együttes munka egy közös cél érdekében a résztvevő országok egységeivel, különösen a magyarokkal – mondta el az ezredes.A gyakorlat megnyitója egyben a magyar és amerikai technikák bemutatója is volt, azaz az érdeklődők beülhettek a harci járművekbe, sőt, a használt fegyverzetet is megismerhették, de láthattak akció közben amerikai rendészkutyát, és a katonai búvárok is bemutatták a felszerelésüket.